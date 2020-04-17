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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Проблеми з ліками, харчуванням та транспортом: у президента обговорили ситуацію в регіонах

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      Ситуацію у регіонах обговорили на нараді у президента / Пресслужба ОПУ

      Місцева влада подає оптимістичну статистику щодо забезпечення лікарень у регіонах. Проте конкретні перевірки виявили проблеми щодо забезпечення деякими ліками, харчуванням медиків та транспортним сполученням.

      Мовиться, передусім, про забезпечення усім необхідним тих лікарів, які через спалах коронавірусу змушені ночувати на роботі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді у Президента України, інформує пресслужба ОПУ.

      Дивіться також Рівень смертності через COVID-19 в Україні становить 2,7%, – Офіс Президента

      Гроші на послуги держава виділила, проте забезпечити їх раціональне використання повинна місцева влада.

      Якщо влада в регіонах не вміє, не знає – значить, треба розповісти, пояснити. Якщо є гроші, то треба забезпечити їхнє найефективніше використання,
      – сказав президент Зеленський.

      Якщо грошей у регіонах таки не вистачить, то резервне фінансування виділять з Фонду для протидії коронавірусу, для якого в бюджеті заклали майже 65 мільярдів гривень.

      Незважаючи на пандемію, продовжує роботу проєкт "Велике будівництво" – зведення об'єктів соціальної інфраструктури. Для того, аби не було порушено карантинних обмежень, МОЗ розробило спеціальну інструкцію для працівників будівельної галузі.

      Чудово, що ми можемо створити умови, щоб цей напрям працював. Це – і робочі місця, і податки, і, зрештою, відновлення нашої багатостраждальної інфраструктури,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      Зверніть увагу! В Україні підтвердили 4 662 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 125 пацієнтів померли, ще 246 хворих – одужали. Загалом в Україні вже 879 працівників медичної сфери захворіли на коронавірус.


      Як відрізнити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Лікування Будівництво Лікарня Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Президент України
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