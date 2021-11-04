Продавали кулемети, маскуючись під ремонт побутової техніки: СБУ викрила підпільну зброярню

У Запорізькій області СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом зброї. Нелегальний бізнес організували декілька місцевих мешканців.

Зловмисники володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки. Водночас один із них виявився колишнім співробітником поліції.

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Замаскувались під ремонт побутової техніки

Ділки приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу.

Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою "Ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону,

– зазначили у Службі безпеки.

Готову продукцію пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик зброї.

Своїх клієнтів зловмисники підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи та поштою переправляли товар тим, хто його замовив.



У Запорізькі області викрили підпільну зброярню / Фото СБУ

Служба безпеки вилучила кулемети та гвинтівки

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у підпільній зброярні. Вони виявили:

пістолет-кулемет системи Дегтярьова;

10 гвинтівок Мосіна;

складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;

набої різного калібру;

холодну зброю.

За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Наразі вирішується питання щодо обрання "запобіжки" у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб.



Служба безпеки викрила підпільну зброярню у Запорізькій області / Фото СБУ