У Києві співробітники СБУ затримали організатора незаконного угруповання. Зловмисники займалися контрабандою та збутом зброї на території України.

Вони замовляли комплектуючі до вогнепальної зброї на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Досудове слідство встановило, що ці комплектуючі потрапляли до України через міжнародні сервіси експрес-доставки під виглядом спортивних товарів та спорядження.



"Товар" продавали через інтернет-аукціони / Фото пресслужби СБУ

Організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Після відповідної комплектації "товар" продавали через інтернет-аукціони. Протягом 2020 року учасники угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень із нелегальним товаром.

Серед ввезеної за цією схемою зброї:

пістолети Glock;

пістолети Ruger;

рушниці Hatsan.



Угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень / Фото пресслужби СБУ

Під час отримання чергової міжнародної посилки із комплектуючими до бойового пістолета – організатора затримали.

Відкрито кримінальне провадження, а також вирішується питання повідомлення затриманому про підозру. Зокрема, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Ймовірно, до відповідальності притягнуть інших осіб, які причетні до контрабанди зброї.