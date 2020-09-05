Продавали зброю під виглядом спортивних товарів: СБУ затримала організатора контрабанди – фото
У Києві співробітники СБУ затримали організатора незаконного угруповання. Зловмисники займалися контрабандою та збутом зброї на території України.
Вони замовляли комплектуючі до вогнепальної зброї на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Читайте також Хабар у 37 тисяч доларів: СБУ затримала голову ДФС Тернопільщини – фото
Досудове слідство встановило, що ці комплектуючі потрапляли до України через міжнародні сервіси експрес-доставки під виглядом спортивних товарів та спорядження.
"Товар" продавали через інтернет-аукціони / Фото пресслужби СБУ
Організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Після відповідної комплектації "товар" продавали через інтернет-аукціони. Протягом 2020 року учасники угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень із нелегальним товаром.
Серед ввезеної за цією схемою зброї:
- пістолети Glock;
- пістолети Ruger;
- рушниці Hatsan.
Угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень / Фото пресслужби СБУ
Під час отримання чергової міжнародної посилки із комплектуючими до бойового пістолета – організатора затримали.
Відкрито кримінальне провадження, а також вирішується питання повідомлення затриманому про підозру. Зокрема, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Ймовірно, до відповідальності притягнуть інших осіб, які причетні до контрабанди зброї.