"Неможливо уявити": глава Міноборони виступив проти експорту зброї за кордон
- Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна не може експортувати озброєння, якщо власна армія не отримує усього необхідного.
Очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль висловився щодо продажу зброї за кордон. Він виступив проти експортування зброї.
Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю BBC.
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Що сказав Шмигаль про продаж зброї за кордон?
Під час інтервʼю Шмигаля запитали, чи передбачається відкриття повноцінного експорту українського озброєння.
Експорт зброї – це політичне рішення. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва – ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати й віддати нашим збройним силам,
– сказав Шмигаль.
Міністр зазначив, що уряд працює над залученням додаткових коштів, щоб викупити продукцію вітчизняних підприємств і спрямувати її на фронт.
Але, як він наголосив, "в умовах війни прямий експорт уявити неможливо".
За його словами, можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів.
"Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", – зазначив він.