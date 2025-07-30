Очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль висловився щодо продажу зброї за кордон. Він виступив проти експортування зброї.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю BBC.

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Що сказав Шмигаль про продаж зброї за кордон?

Під час інтервʼю Шмигаля запитали, чи передбачається відкриття повноцінного експорту українського озброєння.

Експорт зброї – це політичне рішення. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва – ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати й віддати нашим збройним силам,

– сказав Шмигаль.

Міністр зазначив, що уряд працює над залученням додаткових коштів, щоб викупити продукцію вітчизняних підприємств і спрямувати її на фронт.

Але, як він наголосив, "в умовах війни прямий експорт уявити неможливо".

За його словами, можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів.

"Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", – зазначив він.