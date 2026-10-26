Нова професія після випробувань війни: як українців готують до відбудови країни

В Україні завершився пілотний етап програми професійної підготовки для людей, які через війну або складні життєві обставини потребують нових можливостей для працевлаштування. Перші 40 учасників опанували професії муляра та штукатура, які необхідні для відбудови житла й інфраструктури.

Програму "Будуємо майбутнє: економічна реінтеграція через професійну підготовку вразливих груп населення" реалізують Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) спільно з благодійним фондом "Разом для України" (Razom). Ініціатива покликана допомогти внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, жінкам, молоді та людям з інвалідністю здобути нову професію, знайти роботу й стати економічно самостійними.

Пілотний етап проєкту відбувся в Одесі на базі Державного навчального закладу "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури". Про результати навчання, його практичну складову та плани щодо розвитку ініціативи розповіли представники освітньої галузі, організатори й партнери програми.

Як проходило навчання майбутніх будівельників

Потреба в таких програмах зростає на тлі повномасштабної війни, яка змусила мільйони українців залишити домівки, втратити роботу або шукати нові шляхи професійної реалізації після повернення з фронту. Водночас країні потрібні кваліфіковані працівники, які долучатимуться до відновлення зруйнованих будинків, шкіл, лікарень та інфраструктури.

У межах першого етапу програми професійну підготовку пройшли 40 українців. Учасників розподілили на дві групи по 20 осіб, які навчалися за професіями муляра та штукатура.

Програму завершили 40 учасників / Фото, надані 24 Каналу

Учасники здобували теоретичні знання й опановували практичні навички, необхідні для роботи в будівельній галузі. Зокрема, вони вчилися виконувати будівельні й оздоблювальні роботи, працювати з матеріалами та інструментами.

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак наголосив, що професійна освіта має відповідати потребам як людей, так і економіки. За його словами, особливо важливо підтримувати тих, кому через війну чи складні життєві обставини потрібна можливість розпочати професійний шлях заново.

Сьогодні професійна освіта має бути максимально наближеною до реальних потреб людей та економіки. Особливо важливо створювати можливості для тих, хто через війну чи складні життєві обставини потребує нового професійного старту,

– підкреслив Олександр Лончак.

Він додав, що такі програми демонструють, як співпраця держави, закладів освіти, громадських організацій та благодійних партнерів може давати конкретний результат.

"Ми не просто навчаємо людей нових професій – ми створюємо передумови для їхньої економічної самостійності та водночас готуємо фахівців, яких потребує відбудова України", – зазначив він.

Особливість програми – практична спрямованість. Її мета полягає не лише в здобутті нових знань, а й у підготовці до конкретної роботи, яка може забезпечити людині зайнятість, стабільний дохід і можливості для професійного розвитку.

Заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Михайло Ануфрієв підкреслив, що професійна перепідготовка важлива не тільки для працевлаштування, а й для соціальної адаптації та економічної стійкості громади.

Для Одеси надзвичайно важливо, щоб кожна людина, незалежно від віку, попередньої професії чи життєвих обставин, мала можливість навчатися, працювати та реалізовувати свій потенціал. Ми бачимо, наскільки актуальними є програми професійної перепідготовки для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, жінок та молоді,

– наголосив Михайло Ануфрієв.

За його словами, це не лише питання зайнятості, а й соціальної адаптації, впевненості у власному майбутньому та економічної стійкості нашої громади. Тому такі ініціативи необхідно розвивати та масштабувати.

Практичні навички для роботи в будівельній галузі

Для організації навчання використали матеріально-технічну базу ліцею та професійний досвід його викладачів. Під час практичних занять учасники опановували технології виконання будівельних і оздоблювальних робіт, вчилися працювати з різними матеріалами та інструментами й набували навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Директор Державного навчального закладу "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" Ігор Черненко розповів, що під час навчання особливу увагу приділяли формуванню практичних компетентностей. За його словами, важливо, щоб випускники могли застосовувати отримані знання безпосередньо на робочих місцях.

Для нас особливо цінно бачити, як люди, які ще нещодавно не мали досвіду в будівельній сфері, поступово опановують нову професію та починають впевнено виконувати практичні завдання. Професії муляра і штукатура потребують відповідальності, точності та майстерності, і саме на формування цих компетентностей спрямоване навчання,

– розповів Ігор Черненко.

Професійне навчання як шлях до економічної самостійності

Організатори наголошують, що завдання програми значно ширше, ніж навчання нової професії. Ініціатива має стати дієвим механізмом економічної реінтеграції українців, які через війну або інші життєві обставини опинилися у складному становищі.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та членів їхніх родин, людей з інвалідністю, пенсіонерів, молодь і жінок. Вона покликана допомогти їм змінити професію, повернутися до трудової діяльності або отримати нові можливості для заробітку.

Ключова ідея проєкту – перетворити соціальну підтримку на економічну самостійність, а професійне навчання зробити одним з інструментів відновлення країни.

Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко зазначив, що відбудова України залежить не лише від міжнародної допомоги, інвестицій та відновлення інфраструктури, а й від людей, які працюють, створюють товари та послуги й формують додану вартість.

Ми звикли говорити про відбудову України передусім у контексті міжнародної допомоги, інвестицій та відновлення інфраструктури. Але основою будь-якої економіки є люди, які працюють, створюють товари і послуги та формують додану вартість. Саме тому ми розглядаємо професійну підготовку вразливих груп населення не лише як соціальний, а насамперед як економічний інструмент,

– зазначив Дмитро Бондаренко.



Професійна підготовка – важливий економічний інструмент / Фото, надане 24 Каналу

Він підкреслив, що логіка програми полягає в тому, аби людина здобула затребувану професію, знайшла роботу або започаткувала власну справу, отримувала дохід, забезпечувала родину, сплачувала податки та робила внесок у зростання ВВП України. За його словами, це дасть учасникам змогу перейти від тривалої залежності від соціальної допомоги до самостійного забезпечення та активної участі в економічному житті країни.

Він також наголосив, що після випуску перших 40 учасників стратегічною метою організаторів є створення моделі, яку можна буде масштабувати на всю країну. На думку Дмитра Бондаренка, відновлення України починається не лише з відбудови будівель та інфраструктури, а й із розвитку людського капіталу, розширення економічних можливостей українців і підготовки кваліфікованих кадрів для вітчизняних роботодавців.

Від пілотного проєкту — до Національного кадрового резерву

За задумом організаторів, програма має стати першим етапом створення Національного кадрового резерву для відбудови України. Йдеться про систему професійної підготовки та залучення до економічної діяльності внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, людей з інвалідністю та представників інших вразливих груп населення.

Надалі організатори планують розширювати географію навчання, залучати нові категорії учасників і готувати фахівців за іншими професіями, затребуваними на українському ринку праці. Також передбачене залучення нових роботодавців, організацій і провайдерів професійного навчання до формування Національного кадрового резерву для відбудови України.

Кожен українець, який здобуває нову професію та знаходить роботу, – це не лише особиста історія успіху. Це нові можливості для родини, додаткова робоча сила для бізнесу, надходження до бюджетів і внесок у відновлення економіки держави.