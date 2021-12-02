Станом на 2 грудня Профільний комітет рекомендував Раді прийняти бюджет-2022 у другому читанні.

Спікер Руслан Стефанчук раніше зауважив, що цьогоріч не бачить передумов для "бюджетної ночі". Водночас якщо процес затягнеться, спікер має варіанти. Зокрема, може мовитися про зміну календарного графіку парламенту.

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Я хочу, щоб ми пішли по плану "А", так, як це робиться у нормальних цивілізованих країнах, і Україна отримала прогнозований Бюджет на наступний рік,

– сказав Стефанчук.

Спікер наголосив: важливо, щоб Україна отримала бюджет на 2022 ще до Нового року. Це дуже важливо, зокрема, для органів місцевого самоврядування. Вони мають скоригувати свої місцеві бюджети та прийняти їх. За словами Стефанчука, найважливішу роботу вже проробили.

Політик висловив сподівання, що народні депутати знайдуть консенсус щодо основних питань. Чіткі пріоритети на наступний рік вже визначені.

Зауважте! Проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік Рада ухвалила ще 2 листопада . "За" проголосували" 273 народних обранці.

Допис Тараса Мельничука:

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр №6000 від 15.09.2021).