Якою буде погода наприкінці 2025 року: синоптик відповів, чого очікувати у грудні

Сильних морозів наприкінці 2025 року не буде. У грудні здебільшого переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.

Відповідну інформацію розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Телеграфу".

Яка погода буде до кінця 2025?

Перша декада грудня буде теплою. У другій декаді місяця температура повітря також перевищуватиме норму. У зв'язку з цим, за словами синоптика, появи стабільного снігового покриву у цей період очікувати не варто.

Вже у третій декаді грудня, як каже Ігор Кібальчич, температура повітря радше за все наближатиметься до середньої норми й у багатьох областях будуть незначні морози та опади у вигляді мокрого снігу, подекуди – з дощем.

Попри вищезгадані умови у більшості регіонів, зазначається, що у південній частині країни та на Закарпатті, як і раніше, зберігатиметься вдосталь висока температура повітря, а також продовження метеорологічної осені.

Тобто загалом у грудні буде аномально тепла та стійка погода, середньомісячна температура буде на 1 – 3 градусів вищою за норму. У більшості областей опадів буде мало, а більшість із них охоплять дощ і мряка.

Що чекати від погоди взимку?