Дощитиме кілька днів: чи чекати суху погоду найближчим часом

Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода. Температура повітря істотно не змінюватиметься, але опади поки не полишають українські регіони.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

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Яку погоду чекати найближчими днями?

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 10 липня, у більшості областей йтимуть короткочасні, місцями грозові, дощі. Опадів не очікується лише уночі здебільшого у північних та центральних регіонах.

Водночас на Лівобережжі місцями прогнозують значні дощі, а в окремих районах можливий град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Погода 10 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Нестійка погода збережеться й на вихідних, 11 та 12 липня. Уночі місцями очікуються невеликі дощі, що вдень посиляться до помірних. Також можливі грози.

Погода 11 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Погода 12 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Вітер переважатиме західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Яку прогнозують температуру?

Синоптики повідомили, що температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +9…+17 градусів, а вдень становитиме +17...+25 градусів.

Найтепліше буде на півдні та сході країни, де повітря прогріватиметься до +28 градусів.

Нагадаємо, що наразі погоду в Україні формує холодний атмосферний фронт. Отже, до кінця поточного тижня середньодобова температура буде на 2 – 3 градуси нижчою за кліматичну норму.