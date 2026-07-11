Грози, дощі, тумани та тепло до +31 градуса: якою буде погода на вихідних

На вихідних в Україні очікуються комфортні літні температури. Вони зумовлюватимуть дощі та грози, місцями з градом і шквалами. Водночас подекуди прогнозують до +31 градуса.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Яку погоду очікувати на вихідних?

Субота, 11 липня

У західних регіонах вночі місцями несильно дощитиме, а вдень можливі дощі із грозами. Подекуди можливі град, шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду та слабкий туман вночі та вранці. Температура повітря становитиме +7…+12 градусів уночі та +18…+23 градусів вдень.

У північних областях вночі також місцями пройдуть невеликі дощі. Вже вдень дощ та грози охоплять увесь регіон. Подекуди очікуються значні опади та град. Очікується. що температура у нічні години становитиме +8…+13 градусів, а удень повітря прогріється до +19…+24 градусів.

У центральних регіонах вночі подекуди буде невеликий дощ, а вдень прогнозують грозові зливи та локальний град. Температура коливатиметься в межах +10…+15 градусів уночі до +22…+27 градусів удень.

На півдні та в Криму істотних опадів не очікується. Вночі та вранці накриватиме туман. А ось вдень на Одещині та Миколаївщині ймовірні дощі з грозами. Стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів уночі та +26…+31 градусів у денні години.

На сході країни вдень місцями можливі невеликі дощі та грози лише на Харківщині. Вночі та вранці подекуди прогнозують туман. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, а удень – до +21…+26 градусів.

Неділя, 12 липня

У західних областях вночі подекуди можливий слабкий туман. Вдень місцями йтимуть короткочасні дощі з грозами. Температура очікується в межах +7…+12 градусів уночі та +19…+24 градуси вдень.

У північних областях удень знову можливі грозові дощі. Місцями вони будуть значними. Синоптик також попередив про можливий град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів покажуть +9…+14 градусів уночі та +20…+25 градусів вдень.

У центральній частині країни – без істотних опадів. Лише на Полтавщині вдень місцями йтимуть грозові дощі. У нічні години очікується +11…+16 градусів, а вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів.

У південних областях опади очікуються лише вдень на півдні Одещини. Там можливі грозові дощі. На ніч прогнозують +14…+19 градусів, а на день – +26…+31 градусів.

На сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, а удень – пригріє до +22…+27 градусів.

Нагадаємо, повернення справжньої липневої спеки наразі очікувати зарано. Щонайменше до 20 липня в Україні зберігатиметься помірно тепла погода з періодичними дощами та грозами.