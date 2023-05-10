Дещо потепліє, буде невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди в Україні 11 травня
Погода в Україні в четвер, 11 травня, буде з мінливою хмарністю. Дощ прогнозують тільки на Сході України.
На Заході, Півночі та Центрі України на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 5 градусів тепла. Щоправда, на території всієї країни потеплішає на декілька градусів.
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Погода в регіонах України
На всій території України прогнозують мінливу хмарність. Середня температура повітря вдень на Заході сягатиме 14 – 16 градусів тепла, вночі – 1 – 4 градуси. Найтепліше буде на Закарпатті: 18 – 20 градусів тепла вдень та 4 – 6 – вночі.
Щодо Півночі, то там середня температура повітря сягатиме 14 – 17 градусів вдень та 3 – 5 – вночі. На Півдні буде традиційно дещо тепліше. Вдень там прогнозують 15 – 18 градусів тепла, вночі – 5 – 7 градусів.
На Сході України вдень буде орієнтовно 14 – 16 градусів тепла, вночі – 4 – 6. Щоправда, у Донецькій, Харківській та Луганській областях вдень можливий невеликий дощ.
У Києві буде 15 – 17 градусів тепла вдень та орієнтовно 3 – 5 градусів вночі. Також прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
В Україні попереджають про пожежну небезпеку
10 – 12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
– попередили синоптики.
Погода у містах України
Київ – +15...+17
Ужгород – +18...+20
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +15...+17
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +13...+15
Прогноз погоди в Україні 11 травня / Фото Укргідрометцентру