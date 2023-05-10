Дещо потепліє, буде невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди в Україні 11 травня

Погода в Україні в четвер, 11 травня, буде з мінливою хмарністю. Дощ прогнозують тільки на Сході України.

На Заході, Півночі та Центрі України на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 5 градусів тепла. Щоправда, на території всієї країни потеплішає на декілька градусів.

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Погода в регіонах України

На всій території України прогнозують мінливу хмарність. Середня температура повітря вдень на Заході сягатиме 14 – 16 градусів тепла, вночі – 1 – 4 градуси. Найтепліше буде на Закарпатті: 18 – 20 градусів тепла вдень та 4 – 6 – вночі.

Щодо Півночі, то там середня температура повітря сягатиме 14 – 17 градусів вдень та 3 – 5 – вночі. На Півдні буде традиційно дещо тепліше. Вдень там прогнозують 15 – 18 градусів тепла, вночі – 5 – 7 градусів.

На Сході України вдень буде орієнтовно 14 – 16 градусів тепла, вночі – 4 – 6. Щоправда, у Донецькій, Харківській та Луганській областях вдень можливий невеликий дощ.

У Києві буде 15 – 17 градусів тепла вдень та орієнтовно 3 – 5 градусів вночі. Також прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

В Україні попереджають про пожежну небезпеку

10 – 12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки,

– попередили синоптики.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні 11 березня / Фото Укргідрометцентру

Погода у містах України

Київ – +15...+17

Ужгород – +18...+20

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +13...+15



Прогноз погоди в Україні 11 травня​ / Фото Укргідрометцентру