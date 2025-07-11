Температурні контракти та грозові зливи: якою буде погода у вихідні

На вихідних, 12 – 13 липня, в Україні очікується різноманітна погода. Поки в одних областях буде сильна спека, в інших – прохолода, грозові дощі, шквали, а подекуди й град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також На Львівщині знову можуть бути підтоплення: синоптики попередили про нову загрозу

Якою буде погода 12 – 13 липня в Україні?

Найближчими днями в Україні буде переважно спекотна й сонячна погода під впливом області підвищеного атмосферного тиску.

На Лівобережжі пройдуть грозові дощі. Удень і ввечері подекуди також буде град і сильні пориви вітру. Усе через малорухомий атмосферний фронт і лінії нестійкості.

Екстремально спекотна погода встановиться на Луганщині, а найбільш комфортні температурні показники прогнозуються в західній частині країни, куди вже надійде свіжа та більш волога повітряна маса атлантичного походження,

– зазначив метеоролог.

У суботу, 12 липня, на Заході вночі без істотних опадів. Втім, удень подекуди короткочасні грозові дощі. В окремих населених пунктах можливий град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Уночі +8 – +13 градусів, удень +21 – +26.

На Півночі істотні опади вночі не очікуються. Уранці та вдень грозові дощі. На Сумщині подекуди сильні зливи, крупний град і шквали, 17 – 22 метрів на секунду. Уночі +13 – +18 градусів, удень +26 – +31.

У центральних областях місцями грозові дощі, в окремих населених пунктах можливий град і сильні шквали. Уночі +15 – +21, удень +29 – +34, а на Дніпропетровщині до +37 градусів.

На Півдні буде спекотно й сонячно, опади не очікуються. Уночі +16 – +21, удень +30 – +35, однак у Криму та Приазов'ї до +37 градусів.

На Сході вночі подекуди грозові дощі. Удень очікується нестійка погода з короткочасними зливами, також місцями град і шквали, 18 – 23 метри на секунду. Уночі +18 – +23, удень +32 – +37, а на Луганщині до +39 градусів.

У неділю, 13 липня, на Заході вночі подекуди невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. Температура повітря +11 – +16 і +24 – +29 градусів відповідно.

На Півночі вночі грозові дощі, удень без істотних опадів. Температура +13 – +18 та +26 – +31 градус відповідно.

У центральних областях буде малохмарно й сухо. Уночі +16 – +21, удень +30 – +35 градусів.

На Півдні утримається малохмарна й спекотна погода. Вночі +17 – +22, удень +32 – +37 градусів.

На Сході буде спекотна й нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, удень місцями сильні зливи, град і шквали, 18 – 23 метри на секунду. Уночі +18 – +23 градуси, удень +32 – +37, але на Луганщині вже +38 – +40 градусів.