Подекуди похолодання до +9, значні дощі та грози: прогноз погоди на 12 червня
В Україні на п'ятницю, 12 червня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощі, а місцями й грози, накриють більшість областей. Але подекуди очікується тепла погода до +29 градусів.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
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Яку погоду прогнозують?
За даними синоптиків, значні дощі уночі будуть лише у західних областях, а вдень опади дещо послабшають до помірних. Місцями можливі грози.
На решті території удень очікуються помірні дощі, а у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях – значні з грозами. Подекуди можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі на заході становитиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень прогріється до 15 – 20 градусів тепла. На решті території вночі очікується 13 – 18 градусів тепла.
У денні години повітря прогріється до 24 – 29 градусів тепла, однак у Житомирській та Вінницькій областях буде прохолодніше – до 17 – 22 градусів тепла.
Вітер південно-східного напрямку буде зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. У західних регіонах очікується північно-західний вітер.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +25...+27;
- Ужгород +17..+19;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +14...+16;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +14...+16;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +18...+20;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +26...+28;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +21...+23;
- Кропивницький +27...+29;
- Черкаси +27...+29;
- Чернігів +25...+27;
- Суми +27...+29;
- Полтава +27...+29;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +25...+27;
- Донецьк +25...+27;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +28...+30.
Раніше повідомлялось, що 12 та 13 червня очікуються короткочасні дощі та грози у більшості областей України. Найбільш несприятливу погоду прогнозували синоптики для Хмельниччини. А от вихідні розпочнуться зі зниження температури до 15 – 23 градусів тепла. Винятком буде тепло на південному сході країни.