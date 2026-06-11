Подекуди похолодання до +9, значні дощі та грози: прогноз погоди на 12 червня

В Україні на п'ятницю, 12 червня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощі, а місцями й грози, накриють більшість областей. Але подекуди очікується тепла погода до +29 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яку погоду прогнозують?

За даними синоптиків, значні дощі уночі будуть лише у західних областях, а вдень опади дещо послабшають до помірних. Місцями можливі грози.

На решті території удень очікуються помірні дощі, а у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях – значні з грозами. Подекуди можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі на заході становитиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень прогріється до 15 – 20 градусів тепла. На решті території вночі очікується 13 – 18 градусів тепла.

У денні години повітря прогріється до 24 – 29 градусів тепла, однак у Житомирській та Вінницькій областях буде прохолодніше – до 17 – 22 градусів тепла.

Вітер південно-східного напрямку буде зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. У західних регіонах очікується північно-західний вітер.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +25...+27;

Ужгород +17..+19;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +14...+16;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +14...+16;

Рівне +13...+15;

Житомир +20...+22;

Вінниця +18...+20;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +26...+28;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +21...+23;

Кропивницький +27...+29;

Черкаси +27...+29;

Чернігів +25...+27;

Суми +27...+29;

Полтава +27...+29;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +25...+27;

Донецьк +25...+27;

Луганськ +25...+27;

Харків +28...+30.

Погода в Україні на 12 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Раніше повідомлялось, що 12 та 13 червня очікуються короткочасні дощі та грози у більшості областей України. Найбільш несприятливу погоду прогнозували синоптики для Хмельниччини. А от вихідні розпочнуться зі зниження температури до 15 – 23 градусів тепла. Винятком буде тепло на південному сході країни.