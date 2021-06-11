Чи покинуть Україну дощі та грози: погода на вихідних 12 – 13 червня

Синоптики обіцяють на вихідних 12 – 13 червня по-літньому теплу погоду. Проте грози та дощі, від яких вже втомились українці, нікуди не подінуться і накриють усі без винятку регіони.

На суботу, 12 червня, метеорологи не тішать прогнозами. В Укргідрометцентрі кажуть, грози та дощі по всій Україні.

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Прогноз погоди на 12 червня

Єдине, що порадує – це тепло: повітря в середньому прогріється до +21...+25 градусів. Найтепліше буде на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, а також Закарпатті, Луганській, Миколаївській областях та у Криму. Найнижчі температурні показники – +21...+23 – на Буковині.

Пориви вітру сягатимуть – 5 – 10 метрів на секунду.

Погода у найбільших українських містах:

Київ – вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24, Харків – вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24, Одеса – вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24, Дніпро – вночі без опадів, вдень – дощ, +23...+25,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +23...+25, Львів – вночі без опадів, вдень – дощ, +23...+25.

В Україні повсюди буде тепло. Просто чудово тепло! Протягом дня очікується +20...+24 градуси. З дощами 12-го червня – інакше. Грозових опадів вистачатиме,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко. Прогноз погоди на 12 червня / Зображення Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 13 червня

У неділю, 13 червня, дощі та грози з України не підуть. проте трохи похолодає у західних областях. Також значно прохолодніше буде на Півночі. Температура у цих регіонах коливатиметься у межах +15...+19 градусів.

У центральній, південній та східній частинах України стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Найбільше прогріється повітря у Криму, на Дніпропетровщині, Луганщині, Миколаївській та Кіровоградській областях.

13 червня дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто, їх побільшає. Виділити якусь сухішу масштабну ділянку – навряд. Візьміть це до уваги,

– порадила Діденко.

Погода у найбільших українських містах:

Київ – вночі без опадів, вдень – дощ, +17...+19,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +17...+19, Харків – вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +22...+24, Одеса – вночі без опадів, вдень – дощ, +21...+23,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +21...+23, Дніпро – вночі без опадів, вдень – дощ, +23...+25,

– вночі без опадів, вдень – дощ, +23...+25, Львів – вночі – дощ, вдень – дощ, +16...+18.

Прогноз погоди на 13 червня / Зображення Укргідрометцентру