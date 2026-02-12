Укр Рус
24 Канал Новини України Кілька областей України накриють дощі й тумани: прогноз погоди на 13 лютого
12 лютого, 18:14
4

Кілька областей України накриють дощі й тумани: прогноз погоди на 13 лютого

Тетяна Бабич

П'ятниця, 13 лютого, принесе в Україну похмуру погоду з переважно захмареним небом. Таку ситуацію формуватимуть поле зниженого атмосферного тиску та вологе повітря, що надходить з півдня.

Відповідний прогноз надали в Українському гідрометеорологічному центрі. Там розповіли, наскільки теплою буде п'ятниця.

Цікаво Якою може бути погода весною: синоптик розповів, яких умов чекати в Україні

Чого очікувати від погоди 13 лютого?

Як інформують синоптики, опади очікуються лише в окремих регіонах. Так, невеликий дощ можливий вдень на півдні, а також на сході та в найзахідніших областях. На решті території країни опадів не передбачається. 

Водночас варто бути особливо уважними через тумани, які вночі та вранці утворюватимуться в центральних, більшості південних, а подекуди й у західних та північних областях. Крім того, на дорогах (за винятком південних регіонів) місцями утримуватиметься ожеледиця – це створює додаткову небезпеку для водіїв. 

Вітер дутиме з південного сходу, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду. Температурний фон протягом доби: 

  • вночі: від +3 градусів до -2 градусів  (у східних областях холодніше – 0…-5 градусів);
  • вдень: 0…+5 тепла. 

Тепліше буде на Закарпатті та в південній частині країни: вночі +1…+6, вдень +4…+9. У Криму температура вдень може піднятися до +15 градусів.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +1…+3;

  • Ужгород +5…+7;

  • Львів +3…+5;

  • Івано-Франківськ +3…+5;

  • Тернопіль +2…+4;

  • Чернівці +3…+5;

  • Хмельницький +2…+4;

  • Луцьк +2…+4;

  • Рівне +2…+4;

  • Житомир +2…+4;

  • Вінниця +2…+4;

  • Одеса +5…+7;

  • Миколаїв +6…+8;

  • Херсон +6…+8;

  • Сімферополь +12…+14;

  • Кропивницький +3…+5;

  • Черкаси +2…+4;

  • Чернігів +2…+4;

  • Суми +2…+4;

  • Полтава +2…+4;

  • Дніпро +3…+5;

  • Запоріжжя +5…+7;

  • Донецьк +3…+5;

  • Луганськ +1…+3;

  • Харків +2…+4.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах  України. Дізнайтеся, якою буде погода саме у вашому місті в новому сервісі 24 Каналу


Прогноз погоди на 13 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Чи повернуться в Україну морози?

  • Сильних морозів до кінця зими не прогнозують, можливі лише невеликі похолодання. Циклони з південного заходу 14 – 15 лютого принесуть досить багато опадів.

  • Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології, у коментарі для "Телеграфу" розповів про очікувану погоду на весну. За його словами, ранні весни зазвичай бувають затяжними та оманливими. 

  • Він повідомив, що протягом квітня й травня можливий дефіцит опадів і посушлива погода. Весняне водопілля ж, навпаки, має всі шанси бути помітним, з найбільш високим рівнем у другій половині березня