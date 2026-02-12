Кілька областей України накриють дощі й тумани: прогноз погоди на 13 лютого

П'ятниця, 13 лютого, принесе в Україну похмуру погоду з переважно захмареним небом. Таку ситуацію формуватимуть поле зниженого атмосферного тиску та вологе повітря, що надходить з півдня.

Відповідний прогноз надали в Українському гідрометеорологічному центрі. Там розповіли, наскільки теплою буде п'ятниця.

Чого очікувати від погоди 13 лютого?

Як інформують синоптики, опади очікуються лише в окремих регіонах. Так, невеликий дощ можливий вдень на півдні, а також на сході та в найзахідніших областях. На решті території країни опадів не передбачається.

Водночас варто бути особливо уважними через тумани, які вночі та вранці утворюватимуться в центральних, більшості південних, а подекуди й у західних та північних областях. Крім того, на дорогах (за винятком південних регіонів) місцями утримуватиметься ожеледиця – це створює додаткову небезпеку для водіїв.

Вітер дутиме з південного сходу, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду. Температурний фон протягом доби:

вночі: від +3 градусів до -2 градусів (у східних областях холодніше – 0…-5 градусів);

вдень: 0…+5 тепла.

Тепліше буде на Закарпатті та в південній частині країни: вночі +1…+6, вдень +4…+9. У Криму температура вдень може піднятися до +15 градусів.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +1…+3;

Ужгород +5…+7;

Львів +3…+5;

Івано-Франківськ +3…+5;

Тернопіль +2…+4;

Чернівці +3…+5;

Хмельницький +2…+4;

Луцьк +2…+4;

Рівне +2…+4;

Житомир +2…+4;

Вінниця +2…+4;

Одеса +5…+7;

Миколаїв +6…+8;

Херсон +6…+8;

Сімферополь +12…+14;

Кропивницький +3…+5;

Черкаси +2…+4;

Чернігів +2…+4;

Суми +2…+4;

Полтава +2…+4;

Дніпро +3…+5;

Запоріжжя +5…+7;

Донецьк +3…+5;

Луганськ +1…+3;

Харків +2…+4.

Прогноз погоди на 13 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру



Прогноз погоди на 13 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

