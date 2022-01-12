Штормовий вітер та -24 градуси: прогноз погоди на 13 січня

Погода в Україні у четвер, 13 січня, буде дуже холодною. У цей день варто особливо тепло вдягатися, або ще краще – не виходити з дому.

Україну накриють сильні морози

Вдень найхолодніше буде на Сході. Так, у Харкові температура повітря опуститься до -11 градусів.

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У східних та південних областях небо буде ясним. У Києві, Черкасах, Кропивницькому, Чернігові, Сумах, Полтаві та Житомирі синоптики обіцяють сніг, а в західних регіонах – сніг з дощем.

Найменші морози будуть на заході – близько 0 градусів. Однак вночі температура повітря все ж опуститься до -13...-15 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на українців чекає найхолодніша ніч у році. Так, на північному-сході температура місцями становитиме -18...-24 градусів. Середня температура у більшості областей коливатиметься у межах -4...-9 градусів.

Вітер буде північно-західного напрямку, поривчастий, а місцями навіть штормовий.

Це вкрай некомфортно за такої низької температури повітря. Тому залиште тимчасово елегантні пальто, взуття і кепочки. Одягайтеся, ніби зібрались у полярну експедицію,

– попередила синоптикиня.

Погода у містах України 13 січня

Ужгород – -3...-5

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – 0...-2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...-3

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -2...-4

Херсон – -3...-5

Сімферополь – -2...-4

Кропивницький – -3...-5

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -2...-4

Суми – -6...-8

Полтава – -4...-6

Дніпро – -4...-6

Запоріжжя – -3...-5

Донецьк – -8...-10

Луганськ – -7...-9

Харків – -9...-11

Київ – -1...-3



Прогноз погоди на 13 січня / Карта Укргідрометцентру