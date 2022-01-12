Штормовий вітер та -24 градуси: прогноз погоди на 13 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 13 січня, буде дуже холодною. У цей день варто особливо тепло вдягатися, або ще краще – не виходити з дому.
Україну накриють сильні морози
Вдень найхолодніше буде на Сході. Так, у Харкові температура повітря опуститься до -11 градусів.
Важливо Водіїв попередили про шалену ожеледицю на Львівщині
У східних та південних областях небо буде ясним. У Києві, Черкасах, Кропивницькому, Чернігові, Сумах, Полтаві та Житомирі синоптики обіцяють сніг, а в західних регіонах – сніг з дощем.
Найменші морози будуть на заході – близько 0 градусів. Однак вночі температура повітря все ж опуститься до -13...-15 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, на українців чекає найхолодніша ніч у році. Так, на північному-сході температура місцями становитиме -18...-24 градусів. Середня температура у більшості областей коливатиметься у межах -4...-9 градусів.
Вітер буде північно-західного напрямку, поривчастий, а місцями навіть штормовий.
Це вкрай некомфортно за такої низької температури повітря. Тому залиште тимчасово елегантні пальто, взуття і кепочки. Одягайтеся, ніби зібрались у полярну експедицію,
– попередила синоптикиня.
Погода у містах України 13 січня
Ужгород – -3...-5
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – 0...-2
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...-3
Вінниця – -1...+1
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -2...-4
Херсон – -3...-5
Сімферополь – -2...-4
Кропивницький – -3...-5
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -2...-4
Суми – -6...-8
Полтава – -4...-6
Дніпро – -4...-6
Запоріжжя – -3...-5
Донецьк – -8...-10
Луганськ – -7...-9
Харків – -9...-11
Київ – -1...-3
Прогноз погоди на 13 січня / Карта Укргідрометцентру