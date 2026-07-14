Комфортне літнє тепло набирає обертів: прогноз погоди на 15 липня

У вівторок, 15 липня, в Україні стане тепліше, а погода поступово буде стабілізуватись. Однак місцями все ж очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Яку прогнозують погоду?

Погода набуватиме стабільності через підвищення атмосферного тиску. Попри те, що переважатимуть повітряні потоки з північного заходу, прохолода з часом зміниться на комфортне літнє тепло, пояснили синоптики.

Загалом у вівторок очікується мінлива хмарність. Локальні короткочасні дощі можуть супроводжуватись грозами. А уночі та вранці в Карпатському регіоні та сході країни подекуди можливий туман.

Вітер прогнозують північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, удень повітря прогріється до +23...+28 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +26…+28;

Ужгород +27…+29;

Львів +24…+26;

Івано-Франківськ +25…+27;

Тернопіль +24…+26;

Чернівці +25…+27;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +25…+27;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +24…+26;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +27…+29;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +24…+26;

Суми +23…+25;

Полтава +25…+27;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +23…+25;

Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, днями очікується зменшення опадів. Водночас на Закарпатті та в південних областях можливе підвищення температури повітря до +30 градусів.