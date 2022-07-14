Які області знову накриють грози: прогноз погоди на 15 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 15 липня, буде контрастною. Так, на Заході й Півночі синоптики обіцяють прохолоду, а на Сході й Півдні – спеку.
Де прогнозують дощі
Мешканці західних регіонів мали лише один день перерви від дощів. У п'ятницю опади повертаються й накриють ще й Центр та Схід України.
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Температура повітря на Заході в середньому коливатиметься у межах +22...+24 градусів. Водночас на Закарпатті, попри грози й дощ, буде спекотно – +28...+30 градусів. Західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
На Півночі погода буде аналогічною.
На Сході та Півдні буде спекотно
Справжнє літо пануватиме на Півдні України. Там буде сонячно, а повітря прогріється до +32 градусів. Трошки нижче стовпчики термометрів триматимуться на Сході – +27...+29 градусів. Дощі прогнозують лише на Полтавщині та Сумщині. Мешканці усіх інших східних областей зможуть насолодитися сонечком.
У Києві синоптики обіцяють +21...+23 градусів. Зранку у столиці розпочнеться дощ, то ж при виході з дому прихопіть з собою парасольку.
Прогноз погоди в містах України
Ужгород – +28...+30
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +22...+24
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +22...+24
Суми – +23...+25
Полтава – +26...+28
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +21...+23
Прогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру