Які області знову накриють грози: прогноз погоди на 15 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 15 липня, буде контрастною. Так, на Заході й Півночі синоптики обіцяють прохолоду, а на Сході й Півдні – спеку.

Де прогнозують дощі

Мешканці західних регіонів мали лише один день перерви від дощів. У п'ятницю опади повертаються й накриють ще й Центр та Схід України.

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Температура повітря на Заході в середньому коливатиметься у межах +22...+24 градусів. Водночас на Закарпатті, попри грози й дощ, буде спекотно – +28...+30 градусів. Західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

На Півночі погода буде аналогічною.

На Сході та Півдні буде спекотно

Справжнє літо пануватиме на Півдні України. Там буде сонячно, а повітря прогріється до +32 градусів. Трошки нижче стовпчики термометрів триматимуться на Сході – +27...+29 градусів. Дощі прогнозують лише на Полтавщині та Сумщині. Мешканці усіх інших східних областей зможуть насолодитися сонечком.

У Києві синоптики обіцяють +21...+23 градусів. Зранку у столиці розпочнеться дощ, то ж при виході з дому прихопіть з собою парасольку.

Прогноз погоди в містах України

Ужгород – +28...+30

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +26...+28

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +21...+23



Прогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру