До +18 у західних областях та без опадів: прогноз погоди на 16 березня
- 16 березня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, з підвищенням температури на заході країни.
- Удень температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла, вночі стовпчикки термометрів показуватимуть від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
У понеділок, 16 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Синоптики також прогнозують підвищення температури на заході країни на кілька градусів.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Який прогноз погоди на 16 березня?
За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується мінлива хмарність, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.
Погоду визначатиме переважно східний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
У нічний час температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 8 – 13 градусів тепла. Найвищі температурні показники очікуються у західних областях країни, де стовпчики термометрів можуть піднятися до 13 – 18 градусів тепла.
Як зміниться погода у великих містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +14...+16;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +14...+16;
- Рівне +14...+16;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +9...+11;
- Луганськ +8...+10;
- Харків +10...+12.
Чи справді в Україну повернеться сніг?
Нещодавно в мережі з'явилися публікації з заголовками, що найближчими днями "Україну знову засипле снігом". Однак, за словами Укргідрометцентру, подібні формулювання є маніпулятивними та не відповідають реальному прогнозу погоди.
За прогнозами, 16 березня вдень на сході, а 17 – 18 березня і на південному сході та крайньому заході країни місцями прогнозують невеликий дощ, вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом.
При цьому температури залишатимуться переважно плюсовими, тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується.