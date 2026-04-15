Тепло до +19, в частині областей – місцями невеликі дощі: погода в Україні на 16 квітня

У четвер, 16 квітня, у більшості областей України утримається погода без опадів. Водночас у деяких областях місцями можливі незначні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 16 квітня?

Синоптики зазначили, що погоду 16 квітня в Україні визначатиме поле високого тиску. Водночас на західні та північні регіони впливатиме атмосферний фронт, тому там подекуди можливі невеликі дощі.

Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень підвищиться до +14...+19 градусів.

У Києві у четвер очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура в столиці вночі може становити +6 – +8 градусів, а вдень – +16 – +18 градусів.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Якою буде погода у великих містах?

Київ +16...+18;

Ужгород +16...+18;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +16...+18;

Вінниця +16...+18;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +16...+18;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +16...+18;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +17...+19;

Харків +16...+18.



Прогноз погоди в Україні на 16 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

