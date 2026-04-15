15 квітня, 15:03
Тепло до +19, в частині областей – місцями невеликі дощі: погода в Україні на 16 квітня

Владислав Кравцов

У четвер, 16 квітня, у більшості областей України утримається погода без опадів. Водночас у деяких областях місцями можливі незначні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Яку погоду очікувати 16 квітня?

Синоптики зазначили, що погоду 16 квітня в Україні визначатиме поле високого тиску. Водночас на західні та північні регіони впливатиме атмосферний фронт, тому там подекуди можливі невеликі дощі. 

Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень підвищиться до +14...+19 градусів.

У Києві у четвер очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура в столиці вночі може становити +6 – +8 градусів, а вдень – +16 – +18 градусів.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ +16...+18;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +15...+17;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +16...+18;
  • Вінниця +16...+18;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +16...+18;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +16...+18;
  • Суми +16...+18;
  • Полтава +16...+18;
  • Дніпро +16...+18;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +17...+19;
  • Луганськ +17...+19;
  • Харків +16...+18.


Прогноз погоди в Україні на 16 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Коли в Україні чекати помірних опадів?

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що помірні опади в Україні прогнозують вже 18 квітня. Погода без опадів переважатиме лише на Закарпатті та півдні країни й 17 квітня на сході.

  • Опади не припиняться і з початком нового тижня. За словами Семиліта, згідно з попередніми розрахунками, в період з 19 по 23 квітня, на території України ще подекуди дощитиме.