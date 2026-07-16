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16 липня, 18:50
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Липневе тепло без зайвих сюрпризів: прогноз погоди на 17 липня

Поліна Буянова

У п'ятницю, 17 липня, в Україні переважатиме справжня літня погода: без опадів у більшості областей та з теплом до 34 градусів. Лише на півдні місцями синоптики прогнозують грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого очікувати від погоди 17 липня?

У п'ятницю, 17 липня, в Україні очікується невелика хмарність. Опадів не прогнозують. Лише у південних областях удень буде мінлива хмарність, місцями можливі невеликий короткочасний дощ та гроза. 

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. 

У нічні години температура повітря становитиме 16 – 21 градус, а на північному сході країни – 13 – 18 градусів. Удень повітря прогріється до 23 – 28 градусів, у західних та південно-західних областях – до 26 – 31 градуса, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +29…+31;
  • Львів +27…+29;
  • Івано-Франківськ +26…+28;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +28…+30;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк +26…+28;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +23…+25;
  • Чернігів +21…+23;
  • Суми +18…+20;
  • Полтава +20…+22;
  • Дніпро +21…+23;
  • Запоріжжя +23…+25;
  • Донецьк +22…+24;
  • Луганськ +22…+24;
  • Харків +20…+22.

Прогноз погоди на 17 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповідав, що 17 – 18 липня температура повітря вдень становитиме +22…+29 градусів. Дещо вищі показники місцями очікують у південних і західних областях. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.

З неділі, 19 липня, потеплішають навіть ночі. У більшості регіонів температура повітря вночі підвищиться до +21 градуса, а на півдні – до +23 градусів у нічні години.

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