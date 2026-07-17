Без дощів, але зі спекою до +33 градусів: прогноз погоди на вихідні

Найближчими вихідними погоду в Україні формуватиме циклон з півночі. Завдяки цьому у більшості регіонів очікується суха погода із переважно комфортною літньою температурою.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Яку погоду чекати на вихідних?

Субота, 18 липня

У західних регіонах вночі місцями можливий слабкий туман. Вдень і ввечері в окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, удень воно прогріється до +26…+32 градусів.

У північних областях прогнозують малохмарну погоду без опадів. У нічні години очікується +8…+13 градусів, а удень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 градусів.

У центральних регіонах також не погрозують опадів. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, удень вона триматиметься у межах +23…+28 градусів.

На Півдні країни та в Криму день пройде без опадів. Температура становитиме +14…+19 градусів уночі та +26…+31 градус вдень.

У східних областях очікується суха погода. Температурні показники вночі становитимуть +9…+14 градусів, а вдень піднімуться до +22…+27 градусів.

Неділя, 19 липня

У західних областях протягом дня прогнозують короткочасні грозові дощі. Вдень подекуди можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13…+18 градусів уночі та +25…+30 градусів вдень.

Опади на Півночі країни очікуються лише ввечері на заході Київської області. Там можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі триматиметься в межах +10…+15 градусів, а вдень пригріє до +24…+29 градусів.

У центральній частині опадів не прогнозують. Збережеться малохмарна погода, а температура повітря становитиме +12…+17 градусів у нічні години та +26…+31 градус вдень.

На Півдні та в Криму опадів не очікується. У нічні години температура повітря буде в межах +14…+19 градусів. Вже удень пригріє до +28…+33 градусів.

У східних регіонах неділя також мине без опадів. Температура повітря становитиме +12…+17 градусів уночі та +24…+29 градусів удень.