Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 22 квітня

У понеділок, 22 квітня, майже по всій території України передбачаються дощі, місцями з грозами. Омине лише північну частину України та східні області.

Небо над Україною буде хмарним з проясненнями. Також варто очкувати відносно прохолодну температуру повітря.

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Якою буде погода в Україні

Погода в Україні буде хмарною з проясненнями, але з дощами та грозами у більшості регіонів, за винятком північної частини та східних областей.

Вітер переважно західний, південно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, подекуди вночі очікуються пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря буде відносно прохолодною. У західних областях вночі буде 1 – 6 градусів тепла, місцями можуть бути заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 градусів, вдень 6 – 11 градусів тепла.

В інших регіонах країни вночі очікуються 3 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 15, а на південно-східній частині 14 – 19.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг. Температура вночі та вдень близько 0 градусів.

Погода у Києві та області

Прогноз погоди для Київської області передбачає хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікуються дощі, а вдень опади не передбачаються. Вітер буде західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, а місцями вночі можливі пориви до 15 – 18 метрів на секунду.

Температура вночі у області коливатиметься від 3 до 8 градусів, а вдень очікується від 10 до 15 градусів тепла.

У Києві вночі температура становитиме 4 – 6 градусів, а вдень 12 – 14.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +12...+14

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9..+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +8...+10

Рівне – +9...+11

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +12...+14

Полтава – +13...+15

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18...+20

Харків – +16..+18

Прогноз погоди на 21 квітня / Укргідрометцентр