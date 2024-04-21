Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 22 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 22 квітня, майже по всій території України передбачаються дощі, місцями з грозами. Омине лише північну частину України та східні області.
Небо над Україною буде хмарним з проясненнями. Також варто очкувати відносно прохолодну температуру повітря.
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Якою буде погода в Україні
Погода в Україні буде хмарною з проясненнями, але з дощами та грозами у більшості регіонів, за винятком північної частини та східних областей.
Вітер переважно західний, південно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, подекуди вночі очікуються пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря буде відносно прохолодною. У західних областях вночі буде 1 – 6 градусів тепла, місцями можуть бути заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 градусів, вдень 6 – 11 градусів тепла.
В інших регіонах країни вночі очікуються 3 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 15, а на південно-східній частині 14 – 19.
На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг. Температура вночі та вдень близько 0 градусів.
Погода у Києві та області
Прогноз погоди для Київської області передбачає хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікуються дощі, а вдень опади не передбачаються. Вітер буде західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, а місцями вночі можливі пориви до 15 – 18 метрів на секунду.
Температура вночі у області коливатиметься від 3 до 8 градусів, а вдень очікується від 10 до 15 градусів тепла.
У Києві вночі температура становитиме 4 – 6 градусів, а вдень 12 – 14.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +12...+14
- Ужгород – +10...+12
- Львів – +8...+10
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +9..+11
- Чернівці – +10...+12
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +8...+10
- Рівне – +9...+11
- Житомир – +11...+13
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +14...+16
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +18...+20
- Кропивницький – +13...+15
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +11...+13
- Суми – +12...+14
- Полтава – +13...+15
- Дніпро – +16...+18
- Запоріжжя – +17...+19
- Донецьк – +18...+20
- Луганськ – +18...+20
- Харків – +16..+18
Прогноз погоди на 21 квітня / Укргідрометцентр