Грози та дощі накриють низку областей, але пригріє до +30: прогноз погоди в Україні на 22 травня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 травня, буде хмарною з проясненнями. У низці областей прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами. Водночас температурні значення підвищаться у порівнянні з минулими днями.

Про це свідчить оновлений прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Що прогнозують на 22 травня?

Укргідрометцентр пише, що протягом доби 22 травня очікується нестійка погода з грозами та короткочасними дощами. У нічні години опади прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій, а також Одеській областях.

Удень дощі охоплять майже всю територію країни, за винятком більшості західних регіонів. У південних, більшості центральних та Харківській областях місцями можливі град і шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Загалом вітер рухатиметься північним і північно-східним напрямками зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Натомість у Карпатах удень очікуються сильні пориви вітру, які рухатимуться від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, вдень у більшості областей пригріє до 25 – 30 градусів тепла, тоді як у західних регіонах буде найпрохолодніше і становитиме від 18 до 23 градусів тепла.

Як варто діяти під час негоди?

Під час грози варто уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій. Водіям слід бути особливо уважними на дорогах через вітер і можливі підтоплення окремих ділянок.

Ба більше, наголошуємо, що під час шквалів та граду також варто зачиняти вікна, не залишати автомобілі під деревами та ха можливості обмежити перебування на вулиці д покращення погодних умов у вашому регіоні.

Яких температур чекати в Україні?

Київ +28...+30;

Ужгород +23...+25;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +21...+23;

Вінниця +27...+29;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +24...+26;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +27...+29;

Суми +27...+29;

Полтава +27...+29;

Дніпро +27...+29;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +28...+30;

Луганськ +28...+30;

Харків +27...+29.



Прогноз погоди на 22 травня в Україні / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Вищезгадані температури не є аномальними для травня в Україні, оскільки повітря може прогріватися до подібних значень через надходження теплої повітряної маси. Загалом у цей період можливі як літня спека, так і зниження температурних показників з дощами і грозами.

Якою буде погода найближчими днями?

Найближчим часом погода в Україні і надалі супроводжуватиметься грозами, короткочасними дощами та шквалистим вітром. У деяких областях можливі опади у вигляді граду. Подекуди також прогнозують спекотні умови.

До низки областей уже завітало метеорологічне літо, зокрема у Києві воно розпочалося у перші дні травня. Також наприкінці поточного тижня подекуди значно підвищаться значення через надходження тепла з Каспію.

Натомість погода дещо зміниться з початком наступного тижня. За даними Укргідрометцентру, фахівці передбачають зниження температури на 3 – 5 градусів, попри незначне тимчасове потепління, яке буде на вихідних.