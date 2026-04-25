24 Канал Новини України Дощі з грозами та вітер: якою буде погода в Україні 26 квітня
25 квітня, 16:53
3

Дощі з грозами та вітер: якою буде погода в Україні 26 квітня

Юлія Харченко

В Україну 26 квітня зайде атмосферний фронт із північного заходу, який принесе опади майже в усі регіони. Разом із дощами очікується посилення вітру та зниження денної температури.

Повітря у деяких регіонах може прогрітися лише до 11 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 26 квітня?

В Україні зберігається вплив холодної повітряної маси, яка періодично змінюється опадами. У неділю, 26 квітня, з північного заходу очікується надходження потужного атмосферного фронту, що принесе дощі практично у всі регіони країни.

Вночі заморозків не прогнозується, однак удень температура повітря знизиться. На півдні країни стовпчики термометрів можуть підійматися до +19 градусів, тоді як у західних та північних областях очікується лише +6…+11 градусів. 

Крім того, синоптики прогнозують посилення північно-західного вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що додатково посилюватиме відчуття прохолоди.

Якою буде температура у великих містах України?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +9...+11;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +9...+11;
  • Рівне +8...+10;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +18...+20;
  • Миколаїв +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +17...+19;
  • Кропивницький +16...+18;
  • Черкаси +10..+12;
  • Чернігів +10..+12;
  • Суми +10..+12;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +17...+19;
  • Донецьк +17...+19;
  • Луганськ +17...+19;
  • Харків +15...+17.


Прогноз погоди на 26 квітня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?

Синоптики оприлюднили перший прогноз на травень. Відомо, що середньомісячна температура в травні прогнозується на рівні 12 – 15 градусів, що на 1,5 градуса нижче за норму. Кількість опадів складе 35 – 76 міліметрів, а в гірських областях – 88 – 138 міліметрів, що є 80–100% від норми.

Проте, квітень також не зможе потішити теплом. Нещодавно синоптик Віталій Постригань зазначив, що відчутного потепління в Україні щонайменше до кінця квітня не прогнозується. Причиною є вплив північного атмосферного процесу, який приніс чергову хвилю холодного повітря. 

Своєю чергою Іван Семиліт також попередив про ускладнення погодних умов через циклон, що надходитиме з північного сходу. За його словами, до кінця місяця в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також посилення вітру.

