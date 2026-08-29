До +32 і майже без дощів: яка буде погода в останні вихідні серпня

В останні вихідні серпня в Україні переважатиме сонячна погода без опадів. Під впливом антициклону місцями температурні максимуми підвищаться до +32 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Яка буде погода на вихідних?

Субота, 29 серпня

У західних областях вночі опадів не очікується, однак вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вони можуть супроводжуватись грозами. Температура повітря становитиме +10…+15 градусів уночі та +25…+30 градусів удень.

На Півночі країни опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів покажуть +8…+13 градусів, а вдень піднімуться до +24…+29 градусів.

У центральних областях також буде суха погода. Температура повітря уночі буде в межах +12…+17 градусів, а вдень пригріє до +26…+31 градуса.

У південних областях та в Криму також прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вночі очікується +15…+20 градусів, а вдень температура коливатиметься в межах +26…+31 градуса.

У східних областях теж опадів не очікується. Температура повітря становитиме +11…+16 градусів у нічні години та +24…+29 градусів у денні.

Неділя, 30 серпня

У західних областях місцями знову очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах +11…+16 градусів, а вдень – +26…+31 градуса.

На Півночі короткочасні грозові дощі можливі вдень місцями у Київській та Чернігівській областях. Вночі прогнозують +8…+13 градусів, а вдень +24…+29 градусів.

У центральних регіонах збережеться суха та малохмарна погода. Температура вночі буде в межах +14…+19 градусів, а вдень потепліє до +27…+32 градусів.

На Півдні та в Криму опадів не передбачається. Вночі очікується +15…+20 градусів, а вдень +27…+32 градуси.

У східних областях дощів не прогнозують. Температура повітря становитиме +11…+16 градусів уночі та +26…+31 градус вдень.