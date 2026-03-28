Пригріє до +19, однак подекуди дощитиме: прогноз погоди на 29 березня
У неділю, 29 березня, в Україні протримається хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів прогнозують помірні дощі, а повітря подекуди прогріється до +19 градусів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яка буде погода у неділю?
Синоптики прогнозують, що 29 березня у більшості західних областей, а також у Вінницькій та Одеській, пройдуть невеликі дощі. Також вони можливі вдень у східних і південно-східних регіонах.
У Карпатах на ніч прогнозують помірний дощ. А Приазов'я місцями накриє туман уночі та вранці. У решті регіонів опадів не прогнозують.
Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде від +4 до +9 градусів, а вдень прогріється до +14 – +19 градусів. У західних областях буде прохолодніше – від +11 до +16 градусів. У Карпатах стовпчики термометрів будуть на рівні +2 – +7 градусів.
Як тепло буде у великих містах?
- Київ +15...+17;
- Ужгород +13...+15;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +12...+14;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +16...+18;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +16…+18;
- Полтава +17...+19;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +18...+20;
- Донецьк +19...+21;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +17...+19.
Чи погіршиться погода найближчим часом?
За попередніми даними синоптика Віталія Постриганя, з 30 – 31 березня в Україні прогнозують нестійку й вологу погоду. Температурний фон буде знижуватись.
До того ж активний циклон принесе значні дощі, грози, а також мокрий сніг місцями.
Як прогнозували в Укргідрометцентрі, у квітні середня температура становитиме +8 – +11 градусів, але дещо нижча буде у Карпатах. Кількість опадів може бути 80 – 120% від норми.