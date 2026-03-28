28 березня, 15:59
Пригріє до +19, однак подекуди дощитиме: прогноз погоди на 29 березня

Дарія Черниш

У неділю, 29 березня, в Україні протримається хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів прогнозують помірні дощі, а повітря подекуди прогріється до +19 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка буде погода у неділю?

Синоптики прогнозують, що 29 березня у більшості західних областей, а також у Вінницькій та Одеській, пройдуть невеликі дощі. Також вони можливі вдень у східних і південно-східних регіонах.

У Карпатах на ніч прогнозують помірний дощ. А Приазов'я місцями накриє туман уночі та вранці. У решті регіонів опадів не прогнозують.

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від +4 до +9 градусів, а вдень прогріється до +14 – +19 градусів. У західних областях буде прохолодніше – від +11 до +16 градусів. У Карпатах стовпчики термометрів будуть на рівні +2 – +7 градусів.

Актуально!

Як тепло буде у великих містах?

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +12...+14;
  • Чернівці +12...+14;
  • Хмельницький +12...+14;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +16...+18;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +16…+18;
  • Полтава +17...+19;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +18...+20;
  • Донецьк +19...+21;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +17...+19.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Чи погіршиться погода найближчим часом?

  • За попередніми даними синоптика Віталія Постриганя, з 30 – 31 березня в Україні прогнозують нестійку й вологу погоду. Температурний фон буде знижуватись.

  • До того ж активний циклон принесе значні дощі, грози, а також мокрий сніг місцями.

  • Як прогнозували в Укргідрометцентрі, у квітні середня температура становитиме +8 – +11 градусів, але дещо нижча буде у Карпатах. Кількість опадів може бути 80 – 120% від норми.