Укр Рус
24 Канал Новини України Ожеледиця, хуртовини, до -9 градусів: прогноз погоди на 29 грудня
28 грудня, 15:57
2

Ожеледиця, хуртовини, до -9 градусів: прогноз погоди на 29 грудня

Ірина Чеботнікова

Погода в понеділок, 29 грудня, буде несприятлива. Адже чекаємо на мороз і складні умови на дорогах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Дивіться також Ціни "кусаються", але великі черги стоять: у Буковелі відкрили гірськолижний сезон 

Який прогноз погоди в Україні на 29 грудня? 

Буде хмарно та йтиме помірний сніг. Удень на Заході, Південному Заході країни місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. 

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина. 

Температура вночі -1...-6 градусів, у Карпатах до -9. Вдень від -4 до +1, на крайньому півдні +1...+4 градуси. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 

По всій території нашої країни 29 грудня на дорогах буде ожеледиця. 

На Правобережжі, окрім Закарпаття, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий). 

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, 
– нагадали синоптики. 

Яку погоду прогнозують у Києві 29 грудня? 

Буде хмарно та сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі та вранці пориви 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина. 

Температура по області становитиме вночі -1...-6 градусів, удень від -4 до +1. У Києві вночі -2...-4 градусів, удень близько нуля. 


Погода в Києві буде змінюватися / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах 

  • Київ -1...+1
  • Ужгород 0...-2
  • Львів 0...-2
  • Івано-Франківськ 0...-2
  • Тернопіль 0...-2
  • Чернівці 0...-2
  • Хмельницький 0...-2
  • Луцьк 0...-2
  • Рівне 0...-2
  • Житомир 0...-2
  • Вінниця 0...-2
  • Одеса +1...+3
  • Миколаїв 0...+2
  • Херсон -1...+1
  • Сімферополь +1...+3
  • Кропивницький 0...-2
  • Черкаси 0...-2
  • Чернігів -3...-1
  • Суми -3...-1
  • Полтава 0...-2
  • Дніпро 0...-2
  • Запоріжжя -1...+1
  • Донецьк -3...-1
  • Луганськ -4...-2
  • Харків 0...-2 


Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / Укргідрометцентр 

Яким буде Новий рік? 

Січень 2026 року і кінець 2025-го будуть, як і колись, по-справжньому зимовими. Тобто зі снігом і морозами.