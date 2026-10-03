Від заморозків на ґрунті до +24: якою буде погода в Україні у перші вихідні жовтня

Цими вихідними, 3 та 4 жовтня, в Україні очікується суха та переважно малохмарна погода під впливом антициклону "Борхерт". Уночі в окремих районах можливі заморозки на поверхні ґрунту, а вдень повітря місцями прогріватиметься до +24 градусів.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Прогноз погоди на вихідні

Субота, 3 жовтня

У західних областях утримається малохмарна погода без опадів. Уночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Уночі температура повітря становитиме +2…+7 градусів, а на поверхні ґрунту подекуди можливі заморозки до 0…-3 градусів. Удень повітря прогріється до +17…+22 градусів.

На Півночі країни очікується мінлива хмарність, теж без опадів. Температура повітря уночі буде +2…+7 градусів, а на поверхні ґрунту також місцями очікуються заморозки до 0…-3 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 градусів.

У центральних регіонах у нічні години та вранці місцями ймовірний слабкий туман. Температура повітря становитиме +3…+8 градусів уночі та +14…+19 градусів удень.

У південних областях та в Криму буде сонячна та суха погода. У нічні години температурні показники коливатимуться в межах +5…+10 градусів, а удень – +17…+22 градусів.

На Сході країни буде прохолодніше, але також без опадів. Уночі температура опуститься до +2…+7 градусів, а на поверхні ґрунту місцями прогнозують заморозки до 0…-3 градусів. Удень буде +11…+16 градусів.

Неділя, 4 жовтня

На Заході країни збережеться тепла та сонячна погода без опадів. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +4…+9 градусів, а удень піднімуться до +19…+24 градусів.

У північних областях прогнозують мінливу хмарність, а опадів не буде. Температура повітря становитиме +4…+9 градусів уночі та +15…+20 градусів удень.

У центральних областях очікується малохмарна погода без опадів. У нічні години температура буде +5…+10 градусів, а удень пригріє до +17…+22 градусів.

На Півдні та в Криму продовжиться тепла погода без опадів. А ось туман можливий подекуди уночі та вранці. Температура становитиме +6…+11 градусів уночі та +17…+22 градуси вдень.