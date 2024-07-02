Місцями дощі, грози, град та шквальний вітер: прогноз погоди на 3 липня

У середу, 3 липня, у деяких регіонах України очікуються сильні дощі. Крім цього, синоптики прогнозують місцями грози та шквали.

Небо над Україною буде вкрито хмарами, а у деяких областях очікуються дощі, грози та навіть град. Також у деяких регіонах шквальний вітер.

Дивіться також Різниця майже 20 градусів: в яких областях буде сильна спека, а де – знову прохолода

Якою буПопередження про метеорологічні явища та пожежну небезпекуде погода в Україні

У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно, але з проясненнями. У Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях значні дощі. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градусів.

На Київщині та Чернігівщині мінлива хмарність. Крім цього, синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грозу. Вночі температура буде +16...+21 градус, а вдень +24...+29 градусів.

На решті територій збережеться суха та жарка погода. Температура вночі очікується +19...+24 градуси, а вдень +30...+34 градуси. Синоптики попереджають, що місцями можлива сильна спека +35...+37 градусів. Вітер південно-східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Якою буде погода на Київщині

В області очікується мінлива хмарність, без опадів. Водночас місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів. У Києві стовпчики термометрів вночі близько +20 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Синоптики попереджають, що 3 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Крім цього, у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях пройдуть значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий ?); у Чернівецькій області протягом доби сильні дощі (помаранчевий рівень небезпеки).

Також протягом 3-5 липня в Україні (крім західних, Житомирської та Вінницької областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +19...+21,

Ужгород +18..+20,

Львів +18...+20,

Івано-Франківськ +18...+20,

Тернопіль +18...+20,

Чернівці +19...+21,

Хмельницький +18...+20,

Луцьк +19...+21,

Рівне +19...+21,

Житомир +19...+21,

Вінниця +21...+33,

Одеса +30...+32,

Миколаїв +32...+34,

Херсон +33...+35,

Сімферополь +32...+34,

Кропивницький +31...+33,

Черкаси +30...+32,

Чернігів +26...+28,

Суми +32...+34,

Полтава +33...+35,

Дніпро +34...+36,

Запоріжжя +34...+36,

Донецьк +34...+36,

Луганськ +34...+36,

Харків +34...+36.



Прогноз погоди на 3 липня / Фото Укргідрометцентру