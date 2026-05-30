Місцями грози та дощі, але пригріє до +21: погода на 31 травня

В останній день весни, 31 травня, в Україні протримається мінлива хмарність та невеликі дощі. У деяких регіонах можливі грози, а місцями пригріє до +21 градуса.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на неділю?

Синоптики повідомили, що 31 травня в Україні очікуються невеликі дощі. Вдень вони будуть короткочасними у північно-східних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті. На сході країни подекуди можливі грози.

Крім того, вночі та вранці схід та північний схід місцями може вкрити туман.

Вітер прогнозують переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря, за даними синоптиків, вночі становитиме +4 – +9 градусів, а вдень зросте до +12 – +17 градусів. У західних регіонах та в Одесі буде дещо тепліше: вночі прогнозують +8 – +13 градусів, а вдень пригріє до +16 – +21 градуса.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +13...+15;

Ужгород +20...+22;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +18...+20;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +18...+20;

Рівне +18...+20;

Житомир +14...+16;

Вінниця +16...+18;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +12...+14;

Суми +14...+16;

Полтава +14...+16;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +14...+16;

Харків +14...+16.

Погода в Україні на 31 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, у червні 2026 року середня температура повітря може бути на рівні +19 – +23 градусів. У Карпатах та Кримських горах стовпчики термометра в середньому показуватимуть +16 – +20 градусів. Це приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Опади загалом, ймовірно, відповідатимуть кліматичній нормі, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.