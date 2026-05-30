30 травня, 16:36
Місцями грози та дощі, але пригріє до +21: погода на 31 травня

Дарія Черниш
В останній день весни, 31 травня, в Україні протримається мінлива хмарність та невеликі дощі. У деяких регіонах можливі грози, а місцями пригріє до +21 градуса.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на неділю?

Синоптики повідомили, що 31 травня в Україні очікуються невеликі дощі. Вдень вони будуть короткочасними у північно-східних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті. На сході країни подекуди можливі грози.

Крім того, вночі та вранці схід та північний схід місцями може вкрити туман.

Вітер прогнозують переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря, за даними синоптиків, вночі становитиме +4 – +9 градусів, а вдень зросте до +12 – +17 градусів. У західних регіонах та в Одесі буде дещо тепліше: вночі прогнозують +8 – +13 градусів, а вдень пригріє до +16 – +21 градуса.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львів +18...+20;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +18...+20;
  • Чернівці +18...+20;
  • Хмельницький +18...+20;
  • Луцьк +18...+20;
  • Рівне +18...+20;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +16...+18;
  • Одеса +18...+20;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +17...+19;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +14...+16;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +14...+16.

Погода в Україні на 31 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, у червні 2026 року середня температура повітря може бути на рівні +19 – +23 градусів. У Карпатах та Кримських горах стовпчики термометра в середньому показуватимуть +16 – +20 градусів. Це приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Опади загалом, ймовірно, відповідатимуть кліматичній нормі, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

