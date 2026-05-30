Місцями грози та дощі, але пригріє до +21: погода на 31 травня
В останній день весни, 31 травня, в Україні протримається мінлива хмарність та невеликі дощі. У деяких регіонах можливі грози, а місцями пригріє до +21 градуса.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Дивіться також А післязавтра 1 червня: у Карпатах зафіксували мінусову температуру
Яку погоду прогнозують на неділю?
Синоптики повідомили, що 31 травня в Україні очікуються невеликі дощі. Вдень вони будуть короткочасними у північно-східних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті. На сході країни подекуди можливі грози.
Крім того, вночі та вранці схід та північний схід місцями може вкрити туман.
Вітер прогнозують переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря, за даними синоптиків, вночі становитиме +4 – +9 градусів, а вдень зросте до +12 – +17 градусів. У західних регіонах та в Одесі буде дещо тепліше: вночі прогнозують +8 – +13 градусів, а вдень пригріє до +16 – +21 градуса.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +20...+22;
- Львів +18...+20;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +18...+20;
- Чернівці +18...+20;
- Хмельницький +18...+20;
- Луцьк +18...+20;
- Рівне +18...+20;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +18...+20;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +17...+19;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +14...+16;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +14...+16.
До слова, у червні 2026 року середня температура повітря може бути на рівні +19 – +23 градусів. У Карпатах та Кримських горах стовпчики термометра в середньому показуватимуть +16 – +20 градусів. Це приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Опади загалом, ймовірно, відповідатимуть кліматичній нормі, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.