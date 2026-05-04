24 Канал Новини України Весна набирає обертів, а повітря прогріється до +27: прогноз погоди на 5 травня в Україні
4 травня, 15:42
Поліна Буянова
Основні тези
  • За прогнозами синоптиків, 5 травня в Україні очікується тепла та переважно сонячна погода, з температурою до +27 градусів вдень.
  • У Києві та області буде невелика хмарність, без істотних опадів, з денною температурою до +25 градусів.
У вівторок, 5 травня, на більшості території України встановиться по-справжньому весняна погода – тепла та переважно сонячна. Опадів не очікується, а повітря місцями прогріється до +27 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого очікувати від погоди 5 травня?

За прогнозом синоптиків, упродовж доби 5 травня в Україні буде невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У східних, південних і більшості центральних областей вночі температура становитиме +6…+11 градусів, удень – +19…+24.

На узбережжі морів і в Криму вдень буде прохолодніше – +13…+18 градусів.

На решті території країни вночі синоптики Укргідрометцентру прогнозують +10…+15 градусів, а вдень повітря прогріється до +22…+27.

Яку погоду прогнозують у Києві та області?

За прогнозом синоптиків, у столиці та на Київщині 5 травня буде невелика хмарність, істотних опадів не передбачається. 

Вітер південно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У Київській області вночі прогнозують +10…+15 градусів, удень повітря прогріється до +22…+27. У Києві нічна температура становитиме +13…+15 градусів, а вдень очікується близько +25.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +24...+26;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львів +24...+26;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +24...+26;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +24...+26;
  • Рівне +24...+26;
  • Житомир +24...+26;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +21...+23;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +21...+23;
  • Донецьк +20...+22;
  • Луганськ +20...+22;
  • Харків +21...+23.

Прогноз погоди на 5 травня 2026 / Карта Укргідрометцентру

Що про погоду кажуть синоптики?

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у Facebook повідомив, що в період із 4 по 7 травня в Україні очікується поступове потепління та переважно суха погода без опадів. 

За його словами, у нічний час температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів тепла, тоді як удень у більшості регіонів повітря прогріватиметься до 18 – 23 градусів. Він попередив, що такі погодні умови можуть сприяти підвищенню рівня пожежної небезпеки.

Водночас синоптики не прогнозують небезпечних метеорологічних явищ. За даними фахівців, у цей період не очікується ні посилення вітру, ні туманів, ні пилових бур, оскільки погодну ситуацію формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску.

