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24 Канал Новини України Спека до +29, але з дощами, грозами та шквалами: яку погоду прогнозують на 7 червня
6 червня, 14:37
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Спека до +29, але з дощами, грозами та шквалами: яку погоду прогнозують на 7 червня

Дарія Черниш

У неділю, 7 червня, по Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а також з опадами. Помірні дощі накриють усі регіони, окрім східних. Місцями прогнозують град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яку погоду очікувати в неділю?

Синоптики прогнозують, що опади оминуть лише схід країни, тоді як в інших регіонах очікуються помірні дощі та грози. Також в окремих районах вдень можливі град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Значні дощі пройдуть Вінницькою, Житомирською та Київською областями. У нічні та ранкові години Закарпаття місцями вкриє туман.

Очікується вітер змінних напрямків, а у західних областях північно-західного, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

За даними синоптиків, температура повітря вночі становитиме +13 – +18 градусів. У західних регіонах дещо холодніше +10 – +15 градусів. Вдень пригріє до +24 – +29 градусів. Водночас на заході, у Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях стовпчики термометрів покажуть +20 – +25 градусів.

Температура в обласних центрах

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +26...+28
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +25...+26
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +26...+28 

Прогноз погоди на 7 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Раніше синоптики прогнозували, що найближчим часом атмосферний фронт з заходу принесе дощі та грози. Спершу найбільше опадів буде у західних областях, а потім вони поступово зміщуватимуться до центральних, північних і східних регіонів. Наприклад, 8 червня атмосферний фронт дістанеться Лівобережжя.

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