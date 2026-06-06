Спека до +29, але з дощами, грозами та шквалами: яку погоду прогнозують на 7 червня
У неділю, 7 червня, по Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а також з опадами. Помірні дощі накриють усі регіони, окрім східних. Місцями прогнозують град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
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Яку погоду очікувати в неділю?
Синоптики прогнозують, що опади оминуть лише схід країни, тоді як в інших регіонах очікуються помірні дощі та грози. Також в окремих районах вдень можливі град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Значні дощі пройдуть Вінницькою, Житомирською та Київською областями. У нічні та ранкові години Закарпаття місцями вкриє туман.
Очікується вітер змінних напрямків, а у західних областях північно-західного, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
За даними синоптиків, температура повітря вночі становитиме +13 – +18 градусів. У західних регіонах дещо холодніше +10 – +15 градусів. Вдень пригріє до +24 – +29 градусів. Водночас на заході, у Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях стовпчики термометрів покажуть +20 – +25 градусів.
Температура в обласних центрах
- Київ +21...+23
- Ужгород +26...+28
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +24...+26
- Вінниця +22...+24
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +25...+27
- Полтава +26...+28
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +25...+26
- Луганськ +24...+26
- Харків +26...+28
Раніше синоптики прогнозували, що найближчим часом атмосферний фронт з заходу принесе дощі та грози. Спершу найбільше опадів буде у західних областях, а потім вони поступово зміщуватимуться до центральних, північних і східних регіонів. Наприклад, 8 червня атмосферний фронт дістанеться Лівобережжя.