Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 7 липня

У вівторок, 7 липня, більшість областей України зустріне відносно тепла літня погода. Водночас у низці регіонів синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Чого очікувати від погоди 7 липня?

7 липня в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних областях, а вдень також у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Вітер буде переважно південно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на півдні країни та на Закарпатті – до 19 градусів. Удень повітря прогріється до 24 – 29 градусів, тоді як у західних і північних областях очікується від 18 до 24 градусів тепла.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +20…+22;

Ужгород +25…+27;

Львів +21…+23;

Івано-Франківськ +22…+24;

Тернопіль +21…+23;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +20…+22;

Луцьк +20…+22;

Рівне +19…+21;

Житомир +20…+22;

Вінниця +22…+24;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +20…+22;

Суми +21…+23;

Полтава +23…+25;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +24…+26;

Харків +22…+24.

Прогноз погоди на 7 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомляв, що атмосферний фронт із західної Європи приніс в українські регіони комфортну температуру повітря після спеки. За його словами, найближчими днями в Україні триматиметься дощова погода.

Так, у середу, 8 липня, короткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей, за винятком південного сходу. У другій половині тижня, з 9 до 13 липня, синоптики також прогнозують подекуди короткочасні дощі та грози.