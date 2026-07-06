Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 7 липня
У вівторок, 7 липня, більшість областей України зустріне відносно тепла літня погода. Водночас у низці регіонів синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
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Чого очікувати від погоди 7 липня?
7 липня в Україні очікується мінлива хмарність.
У західних областях, а вдень також у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території країни істотних опадів не передбачається.
Вітер буде переважно південно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на півдні країни та на Закарпатті – до 19 градусів. Удень повітря прогріється до 24 – 29 градусів, тоді як у західних і північних областях очікується від 18 до 24 градусів тепла.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +20…+22;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +21…+23;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +21…+23;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +20…+22;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +19…+21;
- Житомир +20…+22;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +27…+29;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +21…+23;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +22…+24.
Нагадаємо, раніше представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомляв, що атмосферний фронт із західної Європи приніс в українські регіони комфортну температуру повітря після спеки. За його словами, найближчими днями в Україні триматиметься дощова погода.
Так, у середу, 8 липня, короткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей, за винятком південного сходу. У другій половині тижня, з 9 до 13 липня, синоптики також прогнозують подекуди короткочасні дощі та грози.