Сонце ненадовго: синоптики попередили про чергову хвилю опадів в Україні

Україну накриє нестійка погода з новими дощами та грозами. Найбільше опадів очікується 3 та 5 вересня, тоді як п’ятниця буде переважно сухою.

Про це у бліц-інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Чи будуть дощі в Україні?

Наприкінці тижня в Україні збережеться нестійка погода, а дощі періодично охоплюватимуть різні регіони. У четвер, 3 вересня, територією країни пройде новий атмосферний фронт, який принесе локальні короткочасні дощі та грози. Опади очікуються на Прикарпатті й Закарпатті, а вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

У п'ятницю, 4 вересня, опадів стане менше – більша частина України буде без дощів, лише на заході та півночі вдень місцями можливий невеликий дощ.

Водночас уже в суботу, 5 вересня, опади знову посиляться. Вночі дощитиме у північних областях, а вдень короткочасні дощі пройдуть майже по всій території України, крім півдня та південного сходу. Місцями опади супроводжуватимуться грозами.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що у вересні кількість опадів в Україні очікується в межах кліматичної норми. У більшості областей прогнозують 37 – 76 міліметрів опадів, а в Карпатах – до 74 – 106 міліметрів, що становить близько 80 – 120% норми. У південних регіонах зазвичай випадає менше – місцями 28 – 36 міліметрів, тоді як у західних областях та на високогір’ї Карпат опадів традиційно буде найбільше.