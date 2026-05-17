Чи покращиться погода в Україні або ж навпаки – накриють дощі та грози: дані синоптиків

Відчутного покращення погодних умов впродовж наступного тижня наразі також не очікується. Синоптики попереджають про короткочасні дощі і грози.

Про це розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Чи припиняться опади в Україні?

Представник Укргідрометцентру повідомив, що в період з 19 по 20 травня по території країни здебільшого переважатиме суха погода без істотних опадів. Натомість у денні години місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 16 градусів тепла, але вже вдень значення становитимуть від 21 до 27 градусів тепла. Відповідні показники є вищими на кілька градусів у порівнянні з поточним тижнем.

Але, згідно з оприлюдненою інформацією, дещо прохолодніше буде 19 травня у західних областях. Там стовпчики термометрів показуватимуть від 17 до 22 градусів тепла, нижчих значень принаймні станом на зараз не прогнозують.

Чи буде відчутне потепління?

Водночас синоптики поки не прогнозують тривалого періоду стабільної та сухої погоди. За попередніми розрахунками, упродовж 21 – 25 травня в більшості областей збережеться нестійка погода з періодами короткочасних дощів.

Поки що такого (покращення погоди – 24 Канал) не видно,

– зауважив фахівець.

За його словами, періодичні опади здебільшого випадатимуть саме вдень. Своєю чергою температурні показники також відчутно не зміняться, по території Україні очікуються приблизно такі ж стовпчики термометрів.

Уночі температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла, а вдень значення підвищаться і становитимуть від 20 до 27 градусів тепла. Також відомо, що подібні показники очікуються й уже на початку нового тижня.

Що прогнозували фахівці раніше?

На початку наступного тижня на погодні умови в Україні впливатиме циклон, який зароджуватимуться в районі Каспійського моря, з ним надійде тепле та насичене вологою повітря, що призведе до періодичних дощів.

До кінця поточних вихідних на території України буде помірно тепла погода з дощами та грозами, особливо в західних і східних регіонах. У деяких регіонах температури, насамперед денні, зростуть до 25 градусів тепла.

До речі, протягом найближчих кількох днів у щонайменше кількох областях України фахівці прогнозують грози та сильні шквали вітру. Через подібну негоду у деяких регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.