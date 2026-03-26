Синоптики показали перший прогноз погоди на квітень: чи будуть аномальні температури

Середньомісячна температура у квітні, згідно з прогнозом синоптиків, відповідатиме кліматичній нормі. Кількість опадів протягом наступного місяця також перебуватиме в межах звичних показників.

Про це стало відомо з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода в квітні в Україні?

За даними фахівців, середня місячна температура очікується в межах 8 – 11 градусів тепла, лише у гірських районах Карпат прохолодніше – від 5 до 7 градусів тепла, що є в межах кліматичної норми на цей період весни.

Водночас місячна кількість опадів, як передбачають синоптики, становитиме приблизно 30 – 50 міліметрів, у Карпатах – від 60 до 90 міліметрів, що також є звичним і, як зауважують, становить 80 – 120% від норми.

Кліматична характеристика квітня

Зверніть увагу! Показники, які наведені нижче, це не точний прогноз на квітень, а лише аналіз показників минулих років.

Згідно із вказаною інформацією, для квітня притаманним є швидке наростання тепла. Також зазвичай у цей період по всій території України спостерігаються грози.

Загалом середньомісячна температура повітря у квітні становить 7 – 11 градусів тепла, у гірських районах здебільшого фіксують 2 – 6 градусів тепла. Абсолютний мінімум складав в межах 5,6 – 16,2 градусів морозу.

Водночас у Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях подекуди фіксували 16,7 – 22,2 градусів морозу, у південних регіонах і Львівській області місцями були зниження 3,2 – 4,9 градусів морозу.

Абсолютний максимум становив 24,6 – 33,3 градусів тепла, у гірських районах подекуди пригрівало до 21 – 29,3 градусів тепла. Середньомісячна кількість опадів складає 22 – 62 міліметри, у гірській місцевості – більше.

Так, у більшості районів Закарпаття та в Карпатах цей показник коливався в межах 65 – 84 міліметрів, на високогір'ї фіксували навіть 102 – 177 міліметрів.

