Синоптики показали перший прогноз погоди на квітень: чи будуть аномальні температури
Середньомісячна температура у квітні, згідно з прогнозом синоптиків, відповідатиме кліматичній нормі. Кількість опадів протягом наступного місяця також перебуватиме в межах звичних показників.
Про це стало відомо з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода в квітні в Україні?
За даними фахівців, середня місячна температура очікується в межах 8 – 11 градусів тепла, лише у гірських районах Карпат прохолодніше – від 5 до 7 градусів тепла, що є в межах кліматичної норми на цей період весни.
Водночас місячна кількість опадів, як передбачають синоптики, становитиме приблизно 30 – 50 міліметрів, у Карпатах – від 60 до 90 міліметрів, що також є звичним і, як зауважують, становить 80 – 120% від норми.
Кліматична характеристика квітня
Зверніть увагу! Показники, які наведені нижче, це не точний прогноз на квітень, а лише аналіз показників минулих років.
Згідно із вказаною інформацією, для квітня притаманним є швидке наростання тепла. Також зазвичай у цей період по всій території України спостерігаються грози.
Загалом середньомісячна температура повітря у квітні становить 7 – 11 градусів тепла, у гірських районах здебільшого фіксують 2 – 6 градусів тепла. Абсолютний мінімум складав в межах 5,6 – 16,2 градусів морозу.
Водночас у Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях подекуди фіксували 16,7 – 22,2 градусів морозу, у південних регіонах і Львівській області місцями були зниження 3,2 – 4,9 градусів морозу.
Абсолютний максимум становив 24,6 – 33,3 градусів тепла, у гірських районах подекуди пригрівало до 21 – 29,3 градусів тепла. Середньомісячна кількість опадів складає 22 – 62 міліметри, у гірській місцевості – більше.
Так, у більшості районів Закарпаття та в Карпатах цей показник коливався в межах 65 – 84 міліметрів, на високогір'ї фіксували навіть 102 – 177 міліметрів.
Яка погода буде наприкінці березня?
Загалом погода в Україні у найближчий тиждень буде нестійкою. У частині областей випадуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. Також фахівці передбачають незначне похолодання.
Водночас до 30 березня посилиться адвекція теплого вологого повітря з Чорного моря. Замість сонця прийде хмарність, у прогнозах нарешті з’являться дощі, а середньодобові показники підвищаться.
Попри повернення опадів, сильних дощів до кінця третьої декади очікувати не варто, вони будуть в межах норми. Також 27 березня можливе незначне похолодання через холодний атмосферний фронт.