+40 градусів: чи буде сильна спека вже на початку липня

Липень є найтеплішим місяцем в Україні. Йому характерні шквали, зливи та грози. Окрім того, періоди жаркої посушливої погоди.

Та чи чекати сильної спеки вже в перші дні липня, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на початок липня

За попереднім прогнозом на картах Укргідрометцентру, 1 липня дощів в Україні не буде. По всій території невелика або мінлива хмарність, без опадів.

Уночі переважно +12 – +16 градусів, однак на Півдні традиційно найтепліше, – до +18 градусів. Вдень у більшості областей очікується +23 – +25 градусів. Спека, ймовірно, буде лише на Закарпатті, Миколаївщині й Херсонщині. Втім, більше ніж +31 градус наразі не очікується.

Цікаво! Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса, у гірських районах +27 – +37.

До речі, в синоптики прогнозували, що середня місячна температура в липні передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.

Очікується, що місячна кількість опадів буде 25 – 73 міліметри, у Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 79 % від неї.

Погода до кінця червня