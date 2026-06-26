Аномальна спека чи дощі: синоптики дали перший прогноз погоди на липень в Україні

Липень в Україні очікується спекотнішим за звичну для нас кліматичну норму. Водночас синоптики прогнозують дефіцит опадів, через що в більшості регіонів найближчий місяць може бути посушливим.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Яка погода буде у липні?

Середня місячна температура в липні коливатиметься від 21,8 до 26 градусів тепла, а в Карпатах очікується від 18 до 20 градусів тепла. Це на 2 градуси вище кліматичної норми, а в західних областях – на 3 градуси вище норми.

Водночас місячна кількість опадів очікується від 26 до 71 міліметра. У Карпатах та на Прикарпатті місцями може випасти від 79 до 119 міліметрів опадів. За прогнозом, така кількість опадів становитиме лише 60 – 75% від норми.

Зауважимо, що таким чином у більшості регіонів країни липень очікується більш посушливим, ніж зазвичай.

Яка загальна кліматична характеристика липня?

Згідно з оприлюдненою інформацією, середня температура повітря в липні на території України зазвичай становить від 19 до 24,8 градуса тепла. У Карпатах цей показник нижчий і коливається від 13 до 18 градусів тепла.

Синоптики нагадують, що абсолютний мінімум температури повітря в липні за роки спостережень становив від 0,1 до 9 градусів тепла. У південних областях місцями температура не опускалася нижче 9,1 – 12,8 градуса тепла.

Водночас на високогір'ї Карпат подекуди фіксували навіть коливання від 1,6 градуса тепла до 0,6 градуса морозу. Абсолютний максимум температури повітря протягом липня становить в діапазоні від 33,4 до 39,6 градусів тепла.

У південних, східних, а також місцями у Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях повітря прогрівалося до 40 – 41,6 градуса тепла. У гірських районах максимальна температура становила 26,6 – 37 градусів тепла.

Липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та періодами жаркої посушливої погоди,

– зазначають фахівці.

Найбільше опадів у липні зазвичай випадає в західних і північних областях, а також на Вінниччині – від 62 до 119 міліметрів. У Карпатах місячна норма ще вища та сягає 131 – 170 міліметрів, тоді як на решті території країни зазвичай випадає 37 – 75 міліметрів, а на південному сході місцями лише 23 – 36 міліметрів.

Зверніть увагу! Вищезгадані показники не є точним прогнозом на місяць, а є лише аналізом значень минулих років!

Якою буде погода наприкінці червня?

Зауважимо, що Укргідрометцентр незадовго до цього повідомив про надходження до території нашої країни спекотного повітря з півночі Африки, яке насувається через південну та центральну Європу, наприкінці червня.

До речі, синоптик Віталій Постригань також зазначав, що в Україну впродовж найближчих вихідних прийде хвиля спеки із західної Європи. В регіонах очікується підвищення температури повітря до 34 – 36 градусів тепла.