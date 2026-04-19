Чи можливе серйозне похолодання влітку 2026: що кажуть метеорологи

Температурні значення влітку 2026 року в Україні, ймовірно, перевищуватимуть кліматичну норму. Утім, не варто виключати короткочасне вторгнення прохолодних умов впродовж цього періоду.

Відповідну інформацію повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у нещодавньому інтерв'ю для "Телеграфу".

Яким буде літо 2026 року?

Метеорологиня пояснила, що настільки завчасно спрогнозувати погодні умови влітку неможливо, проте радше за все температурні показники у цей період перевищуватимуть свою звичну кліматичну норму.

З великою ймовірністю температура повітря буде загалом вищою за норму протягом тривалого періоду. Проте це не значить що не буде хвиль холоду. Вони також можливі. Але будуть короткочасними і менш інтенсивними,

– розповіла вона.

Віра Балабух пояснила, що температурні аномалії здебільшого залежать від глобальних кліматичних процесів. Зокрема, під час фаз Ель-Ніньйо частіше фіксуються підвищені температури, а з Ла-Нінья – ситуація інша.

Такі процеси навпаки зазвичай супроводжуються більш прохолодними періодами. Водночас температура формується під впливом низки чинників, які можуть як підсилювати одне одного, так і нівелювати свій вплив.

Зверніть увагу! Сезонні прогнози не передбачають точних показників чи розподілу опадів, а лише відображають загальні тенденції та ймовірні сценарії розвитку погоди, оскільки ситуація швидко змінюється.

