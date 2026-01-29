Чи потеплішає в Україні в лютому: синоптики зробили перший прогноз на місяць

Січень в Україні був холодним: морози стали слабшими лише в останні дні. Третій місяць зими також обіцяє мінусові температури, але місцями показники будуть вищими за кліматичну норму.

Про це повідомили в прогнозі Укргідрометцентру.

Яка погода буде в Україні в лютому?

Протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході.

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура сягатиме від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Показники будуть у межах норми в західних та північних регіонах, у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. в межах норми.

Кількість опадів за місяць очікується на рівні 29 – 67 міліметрів. У Карпатах місцями може бути 74 – 83 міліметри. Синоптики кажуть, що це – в межах норми (80 – 120 %).

Яка загальна кліматична характеристика лютого?

Зверніть увагу! Загальні показники – це не точний прогноз на лютий, а лише аналіз, оснований на показниках минулих років!

Раніше середня місячна температура досягала 0 – 6 градусів морозу. На Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями повітря прогрівалося до +1…+4 градусів. Абсолютний мінімум температури становить 23,7 – 36,1 градуса морозу. У Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями показники коливалися до 37,2 – 39 градусів морозу, а на Одещині та в Криму – від 14,5 до 21,5 градуса морозу.

Абсолютний максимум зафіксовано на рівні 12,3 – 21,9 градуса тепла. В Одеській, Вінницькій областях та в Криму місцями було зафіксовано 23 – 24,4 градуса тепла, а на високогір’ї Карпат – +9,5…+11,1 градуса.

Середня добова температура підіймається вище 0 градусів на Одещині, в Криму та Закарпатті в першій декаді. На решті території морози завершувалися в другій та третій декаді лютого. Водночас у західних, північних, центральних та східних областях локально повітря прогрівалося лише в першій декаді березня.

Середня місячна кількість опадів могла сягати 22 – 49 міліметрів. У Карпатах, на Закарпатті, в горах Криму – від 53 до 89 міліметрів, а на високогір'ї – 104 – 108 міліметрів.

Яка погода була в січні?