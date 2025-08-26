Перший день осені в частині областей України не обійдеться без дощів. Окрім того, знову очікується похолодання. Погоду зіпсує циклон.

Про це розповів синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Іван Семиліт, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Дивіться також Дощі місцями та тепло до 28 градусів: прогноз погоди на 27 серпня

Якою буде погода 1 вересня?

За попереднім прогнозом, 1 вересня у північних, центральних і західних областях очікуються дощі. Також подекуди будуть грози. На решті території України – без опадів.

Цікаво, що спочатку цього тижня денні максимуми підвищаться. Однак 31 серпня – 1 вересня знову очікується зниження температури до +20 – +26 градусів. Похолодання почнеться з західних областей.

Бо там буде надходити циклон, який буде зумовлювати ці дощі. Тому разом з цим і зниження температури,

– пояснив Іван Семиліт.

Якою буде погода у вересні 2025 року?