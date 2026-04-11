Укр Рус
Великдень з прохолодою та дощами: якою буде погода в Україні 12 квітня
11 квітня, 16:05
3

Великдень з прохолодою та дощами: якою буде погода в Україні 12 квітня

Юлія Харченко

У неділю, 12 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та дощами майже по всій території. Вночі синоптики попереджають про заморозки, а вдень температура підніметься максимум до плюс 14 градусів.

Значного вітру не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка буде погода в Україні 12 квітня?

У неділю, 12 квітня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями, а вдень уже по всій території пройдуть невеликі дощі. У північних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту, а в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях – і в повітрі – очікуються заморозки від 0 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до 5 – 10 градусів тепла, а на півдні та сході – до +14.

Яку погода на Великдень варто очікувати в столиці?

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Уночі та вранці по області можливий туман. 

У Київській області вночі прогнозують заморозки від 0 до -3 градусів, вдень температура підніметься до 5 – 10 градусів тепла. У Києві вночі очікується від 0 до -2 градусів, вдень – 7 – 9 градусів тепла.

Якою буде погода у великих містах України?

  • Київ +7...+9;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львів +7...+9;
  • Івано-Франківськ +7...+9;
  • Тернопіль +7...+9;
  • Чернівці +7...+9;
  • Хмельницький +7...+9;
  • Луцьк +9...+11;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +7...+9;
  • Вінниця +9...+11;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +9...+11;
  • Черкаси +7...+9;
  • Чернігів +7...+9;
  • Суми +7...+9;
  • Полтава +7...+9;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +11...+13.


Погода в Україні 12 квітня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт для 24 Каналу розповів, що у частині областей може пройти мокрий сніг. Проте, значних снігопадів не очікується.

Якою буде погода найближчим часом?

