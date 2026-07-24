У деяких регіонах пройдуть дощі, в інших – буде тепло: якою буде погода в Україні 25 липня

У суботу, 25 липня, в Україні збережеться тепла погода. Однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують на 25 липня?

За прогнозом синоптиків, уночі істотних опадів не буде, однак удень у деяких областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, а на південному сході країни та узбережжі морів – до +19 градусів. У денні години повітря прогріється до +21...+26 градусів. У Карпатах буде прохолодніше: вночі +5...+10 градусів, удень – +13...+18 градусів

У столиці також прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів не очікується, а вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря в Києві вночі становитиме +13...+15 градусів, удень – близько +25 градусів.

Синоптики рекомендують жителям регіонів, де прогнозуються грози, стежити за оновленнями прогнозу погоди та враховувати можливе погіршення погодних умов під час планування поїздок.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +23…+25;

Ужгород +22…+24;

Львів +19…+21;

Івано-Франківськ +19…+21;

Тернопіль +19…+21;

Чернівці +21…+23;

Хмельницький +19…+21;

Луцьк +20…+22;

Рівне +21…+23;

Житомир 21…+23;

Вінниця +21…+23;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +22…+24;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +22…+24;

Суми +22…+24;

Полтава +24…+26;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +23…+25;

Харків +23…+25.



Прогноз погоди в Україні на 25 липня / Інфографіка Укргідрометцентру

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні очікується зміна погоди. Уже 28 липня атмосферний фронт із заходу принесе дощі, грози та відчутне зниження температури. За прогнозом синоптиків, 27 липня повітря прогріється до +26...+32 градусів, однак уже наступного дня в більшості регіонів температура знизиться до +21...+28 градусів. Дощі та грози охоплять майже всю країну, тоді як суха погода збережеться лише на сході та південному сході.