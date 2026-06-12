Грози, дощі та зниження температури: якою буде погода в Україні 13 червня
В Україні 13 червня прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози, особливо на Лівобережжі та в Криму. В окремих регіонах можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду.
Також в регіонах суттєво знизиться температура. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дивіться також Коли послабиться атмосферний фронт і поменшає дощів: синоптик розкрив, яка погода буде в Україні
Якою буде погода 13 червня?
У суботу, 13 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі пройдуть у більшості північних, центральних і південних областей, а вдень опади змістяться на Лівобережжя, захід країни та Крим. На решті території істотних опадів не прогнозують.
У денні години на Лівобережжі та в Криму можливі грози, місцями град і шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно західного та північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 9 – 15 градусів, у західних областях – 6 – 11 градусів. Вдень очікується 19 – 24 градусів, а на південному сході та сході країни – до 24 – 29 градусів тепла.
У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність. Вночі можливий короткочасний дощ, удень без опадів. Температура повітря в області вночі 10 – 15 градусів, вдень 19 – 24 градусів, у Києві – 12 – 14 градусів вночі та 21 – 23 градусів вдень.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +19..+21;
- Ужгород +19..+21;
- Львів +17...+19;
- Івано-Франківськ +19..+21;
- Тернопіль +18..+20;
- Чернівці +19..+21;
- Хмельницький +18..+20;
- Луцьк +18..+20;
- Рівне +19..+21;
- Житомир +18..+20;
- Вінниця +18..+20;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +18...+20;
- Суми +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +25...+27;
- Луганськ +26...+28;
- Харків +24...+26.
Погода в Україні на 13 червня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, після періоду спеки в Україну почне надходити прохолодніше повітря, яке принесе дощі та грози в низці регіонів. Водночас різкого похолодання синоптики не прогнозують – очікується лише помірне зниження температури.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 12 червня активний атмосферний фронт із Західної Європи поступово зміщуватиметься із заходу на схід. Він спричинить коливання тиску й вологості, а також зміну вітру з південно-східного на північно-західний. Після проходження фронту до країни надходитиме прохолодніше повітря, яке витіснятиме спеку з західних регіонів у центральні області.