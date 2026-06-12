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24 Канал Новини України Грози, дощі та зниження температури: якою буде погода в Україні 13 червня
12 червня, 15:35
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Грози, дощі та зниження температури: якою буде погода в Україні 13 червня

Юлія Харченко

В Україні 13 червня прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози, особливо на Лівобережжі та в Криму. В окремих регіонах можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду.

Також в регіонах суттєво знизиться температура. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 13 червня?

У суботу, 13 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі пройдуть у більшості північних, центральних і південних областей, а вдень опади змістяться на Лівобережжя, захід країни та Крим. На решті території істотних опадів не прогнозують. 

У денні години на Лівобережжі та в Криму можливі грози, місцями град і шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно західного та північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі становитиме 9 – 15 градусів, у західних областях – 6 – 11 градусів. Вдень очікується 19 – 24 градусів, а на південному сході та сході країни – до 24 – 29 градусів тепла. 

У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність. Вночі можливий короткочасний дощ, удень без опадів. Температура повітря в області вночі 10 – 15 градусів, вдень 19 – 24 градусів, у Києві – 12 – 14 градусів вночі та 21 – 23 градусів вдень.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +19..+21;
  • Ужгород +19..+21;
  • Львів +17...+19;
  • Івано-Франківськ +19..+21;
  • Тернопіль +18..+20;
  • Чернівці +19..+21;
  • Хмельницький +18..+20;
  • Луцьк +18..+20;
  • Рівне +19..+21;
  • Житомир +18..+20;
  • Вінниця +18..+20;
  • Одеса +20...+22;
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +22...+24;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +18...+20;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк +25...+27;
  • Луганськ +26...+28;
  • Харків +24...+26.


Погода в Україні на 13 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, після періоду спеки в Україну почне надходити прохолодніше повітря, яке принесе дощі та грози в низці регіонів. Водночас різкого похолодання синоптики не прогнозують – очікується лише помірне зниження температури. 

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 12 червня активний атмосферний фронт із Західної Європи поступово зміщуватиметься із заходу на схід. Він спричинить коливання тиску й вологості, а також зміну вітру з південно-східного на північно-західний. Після проходження фронту до країни надходитиме прохолодніше повітря, яке витіснятиме спеку з західних регіонів у центральні області.

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