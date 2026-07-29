Дощі поступаються спеці до +33 градусів: прогноз погоди на найближчі дні

Наприкінці липня в Україні очікується поступове підвищення температури повітря до +33 градусів. Водночас у регіонах переважатиме погода без опадів.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди на найближчі дні?

За прогнозом синоптиків, 29 – 31 липня в більшості областей країни опадів не очікується. Вони можливі лише 30 липня у східних та південно-східних регіонах, де місцями йтимуть короткочасні грозові дощі.

Вітер цими днями переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 12 метрів за секунду. У четвер, 30 липня, на північному сході подекуди можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря становитиме +10…+18 градусів.

Вдень 29 липня повітря прогріється до +21…+26 градусів. Далі ставатиме спекотніше. Так вдень 30 та 31 липня очікується +23...+30 градусів, а у західних областях стовпчики термометрів місцями піднімуться до +33 градусів.

Раніше повідомлялось, що на початку серпня очікується підвищення температури повітря до +17...+23 градусів уночі та до +27...+34 градусів удень.

Синоптик Віталій Постригань з посиланням на прогностичні моделі попереджав, що перша декада серпня може виявитися найспекотнішим періодом цього літа.