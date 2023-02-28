Весна розпочнеться з тепла, а подекуди з мокрого снігу: прогноз погоди на 1 березня

Середа, 1 березня, в Україні розпочнеться з холодних температур вночі за вікном, які подекуди сягатимуть -6. Однак день уже радуватиме українців плюсами на термометрах.

Однак яскравої сонячної погоди очікувати не варто – у всіх областях України синоптики передбачають хмарну з проясненнями погоду. Опадів же не буде у більшості областей, лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях йтиме невеликий мокрий сніг.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У більшості областей на Заході України 1 березня температура коливатиметься від +1 до +5. Однак у Закарпатській області повітря більше прогріється, там очікують +7...+9. Щодо Півночі держави, то там вдень різниці температур між областями не буде. Стовпчики термометра там показуватимуть від +2 до +4 протягом першого дня весни.

На Сході температура повітря протягом 1 березня подекуди буде найнижчою у нашій державі. Так, у Луганській області прогнозують +1...+3. Щодо Півдня, то там традиційно буде найтепліше. Українці зможуть радіти не лише відсутності опадів, а й теплими +5...+9.

Погода у містах України 1 березня

Київ – +2..+4

Ужгород – +7...+9

Львів – +3..+5

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +3..+5

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +3..+5

Луцьк – +2..+4

Рівне – +2..+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4



Прогноз погоди на 1 березня / Дані Укргідрометцентру

Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на березень. Очікується, що температура у перший місяць весни буде вищою за норму. Зокрема, сягатиме +2...+7 градусів тепла. Місячну кількість опадів очікують у межах норми. Однак, у східних областях, ймовірно, вона буде дещо меншою за норму.