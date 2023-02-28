Весна розпочнеться з тепла, а подекуди з мокрого снігу: прогноз погоди на 1 березня
Джерело:Укргідрометцентр
Середа, 1 березня, в Україні розпочнеться з холодних температур вночі за вікном, які подекуди сягатимуть -6. Однак день уже радуватиме українців плюсами на термометрах.
Однак яскравої сонячної погоди очікувати не варто – у всіх областях України синоптики передбачають хмарну з проясненнями погоду. Опадів же не буде у більшості областей, лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях йтиме невеликий мокрий сніг.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У більшості областей на Заході України 1 березня температура коливатиметься від +1 до +5. Однак у Закарпатській області повітря більше прогріється, там очікують +7...+9. Щодо Півночі держави, то там вдень різниці температур між областями не буде. Стовпчики термометра там показуватимуть від +2 до +4 протягом першого дня весни.
На Сході температура повітря протягом 1 березня подекуди буде найнижчою у нашій державі. Так, у Луганській області прогнозують +1...+3. Щодо Півдня, то там традиційно буде найтепліше. Українці зможуть радіти не лише відсутності опадів, а й теплими +5...+9.
Погода у містах України 1 березня
Київ – +2..+4
Ужгород – +7...+9
Львів – +3..+5
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +3..+5
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +3..+5
Луцьк – +2..+4
Рівне – +2..+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +1...+3
Харків – +2...+4