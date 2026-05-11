11 травня, 18:08
Грози майже по всій Україні: прогноз погоди на 12 травня

Ірина Чеботнікова
Україну накриють травневі дощі та грози. Найнижча температура, яка може бути вдень, – це +14 градусів. А найвища – це +23 градуси.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там попередили про жовтий рівень небезпечності. 

Який прогноз погоди в Україні на 12 травня? 

Хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду. 

Температура вночі +8...+13 градусів; удень +18...+23, на крайньому заході країни +12...+17 градусів. 

Якою буде погода в Києві й області 12 травня? 

Тут також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. 

Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +18...+23. У Києві вночі +10...12, вдень +20...+22 градуси. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 

12 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). 

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, 
– нагадали синоптики. 


Де попередження в Україні на 12 травня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах 

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +19...+21
  • Чернівці +19...+21
  • Хмельницький +19...+21
  • Луцьк +14...+16
  • Рівне +17...+19
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +18...+20
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +20...+22
  • Сімферополь +20...+22
  • Кропивницький +21...+23
  • Черкаси +21...+23
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Дніпро +21...+23
  • Запоріжжя +20...+22
  • Донецьк +21...+23
  • Луганськ +20...+22
  • Харків +20...+22 


Прогноз погоди в Україні на 12 травня / Укргідрометцентр 

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Чи довго литиме?

Синоптик Ігор Кібальчич попередив: дощі будуть майже весь тиждень. У тому числі і у вихідні.

