Грози майже по всій Україні: прогноз погоди на 12 травня

Україну накриють травневі дощі та грози. Найнижча температура, яка може бути вдень, – це +14 градусів. А найвища – це +23 градуси.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там попередили про жовтий рівень небезпечності.

Який прогноз погоди в Україні на 12 травня?

Хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +8...+13 градусів; удень +18...+23, на крайньому заході країни +12...+17 градусів.

Якою буде погода в Києві й області 12 травня?

Тут також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +18...+23. У Києві вночі +10...12, вдень +20...+22 градуси.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

12 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– нагадали синоптики.



Де попередження в Україні на 12 травня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +15...+17

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +19...+21

Хмельницький +19...+21

Луцьк +14...+16

Рівне +17...+19

Житомир +20...+22

Вінниця +18...+20

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +20...+22

Сімферополь +20...+22

Кропивницький +21...+23

Черкаси +21...+23

Чернігів +20...+22

Суми +19...+21

Полтава +21...+23

Дніпро +21...+23

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +21...+23

Луганськ +20...+22

Харків +20...+22



Прогноз погоди в Україні на 12 травня / Укргідрометцентр

Чи довго литиме?

Синоптик Ігор Кібальчич попередив: дощі будуть майже весь тиждень. У тому числі і у вихідні.