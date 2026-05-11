Грози майже по всій Україні: прогноз погоди на 12 травня
Україну накриють травневі дощі та грози. Найнижча температура, яка може бути вдень, – це +14 градусів. А найвища – це +23 градуси.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там попередили про жовтий рівень небезпечності.
Дивіться також Червона тривога: вперше за 150 років метеорологи фіксують аномальні явища у Тихому океані
Який прогноз погоди в Україні на 12 травня?
Хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +8...+13 градусів; удень +18...+23, на крайньому заході країни +12...+17 градусів.
Якою буде погода в Києві й області 12 травня?
Тут також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +18...+23. У Києві вночі +10...12, вдень +20...+22 градуси.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні
12 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– нагадали синоптики.
Де попередження в Україні на 12 травня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +15...+17
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +14...+16
- Рівне +17...+19
- Житомир +20...+22
- Вінниця +18...+20
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +20...+22
- Суми +19...+21
- Полтава +21...+23
- Дніпро +21...+23
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +21...+23
- Луганськ +20...+22
- Харків +20...+22
Прогноз погоди в Україні на 12 травня / Укргідрометцентр
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Чи довго литиме?
Синоптик Ігор Кібальчич попередив: дощі будуть майже весь тиждень. У тому числі і у вихідні.