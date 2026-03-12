Де пригріє до +20, і чи закінчаться нарешті морози: прогноз погоди на 13 березня

Погода в Україні у п'ятницю, 13 березня, буде малохмарною та без опадів. У більшості областей синоптики прогнозують комфортні температури, подекуди пригріє до 20 градусів тепла, а у нічні години можливі зниження.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 13 березня?

Згідно з прогнозом, протягом п'ятниці, 13 березня, в Україні переважатиме поле підвищеного тиску, тому опадів поки не буде. Вітер буде південно-східного та східного напрямків зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 17 градусів тепла, на Закарпатті пригріє до 20 градусів тепла.

Дещо холодніше, згідно з оприлюдненою інформацією, буде в Карпатах та на узбережжі морів. За даними синоптиків, там протягом п'ятниці передбачають коливання від 8 до 13 градусів тепла, але там теж буде сонячно.

Яка погода буде в Києві та області?

В області температура повітря у нічний час становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у денні години синоптики прогнозують від 12 до 17 градусів тепла. У столиці діапазон коливань буде нижчим.

У Києві протягом ночі передбачають від 0 до 2 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 15 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +13...+15;

Ужгород +17...+19;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +14...+16;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +14...+16;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +15...+17;

Рівне +14...+16;

Житомир +14...+16;

Вінниця +14...+16;

Одеса +7...+9;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +14...+16;

Суми +13...+15;

Полтава +14...+16;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +13...+15;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди в Україні на 13 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода невдовзі?