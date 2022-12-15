В Україну суне потепління і дощі: прогноз погоди на 16 грудня

Погода в Україні в п'ятницю, 16 грудня, буде теплішою аніж упродовж всього тижня. У деяких регіонах очікується мокрий сні та дощ.

Вночі у східних, південно-східних областях, на крайньому заході країни, вдень у західних та північних областях помірний мокрий сніг і дощ. На Закарпатті очікується значний дощ.

До речі На Україну насувається різке потепління з дощами

Якою буде погода в Україні

У центральних областях очікується невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь.

Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 тепла. У Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 7 – 12.

У п'ятницю очікується мокрий сніг

. 16 грудня, у зв'язку з відлигою та опадами, на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень).

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 грудня циклон Erdmute впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину.

Тому в п'ятницю в цих регіонах очікується мокрий сніг з переходом у дощ. На півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається.

Прогноз погоди в містах

Ужгород – +2...+9

Львів – -1...+3

Івано-Франківськ – -1...+5

Тернопіль – -1...+5

Чернівці – -1...++5

Хмельницький – -1...+5

Луцьк – -1...+5

Рівне – -1...+5

Житомир – -1...+4

Вінниця – -1...+5

Одеса – +1...+10

Миколаїв – -1...+6

Херсон – -1...+6

Сімферополь – +3…+11

Кропивницький – 0...+5

Черкаси – 0...+5

Чернігів – -2...+3

Суми – -2...+3

Полтава – -1...+4

Дніпро – -1...+5

Запоріжжя – 0...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0...+2

Харків – -1...+4

Київ – -1...+3



Прогноз погоди на 16 грудня / Карта Укргідрометцентру