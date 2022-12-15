В Україну суне потепління і дощі: прогноз погоди на 16 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в п'ятницю, 16 грудня, буде теплішою аніж упродовж всього тижня. У деяких регіонах очікується мокрий сні та дощ.
Вночі у східних, південно-східних областях, на крайньому заході країни, вдень у західних та північних областях помірний мокрий сніг і дощ. На Закарпатті очікується значний дощ.
До речі На Україну насувається різке потепління з дощами
Якою буде погода в Україні
У центральних областях очікується невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь.
Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 тепла. У Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 7 – 12.Важливо. 16 грудня, у зв'язку з відлигою та опадами, на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень).
У п'ятницю очікується мокрий сніг
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 грудня циклон Erdmute впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину.
Тому в п'ятницю в цих регіонах очікується мокрий сніг з переходом у дощ. На півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається.
Прогноз погоди в містах
Ужгород – +2...+9
Львів – -1...+3
Івано-Франківськ – -1...+5
Тернопіль – -1...+5
Чернівці – -1...++5
Хмельницький – -1...+5
Луцьк – -1...+5
Рівне – -1...+5
Житомир – -1...+4
Вінниця – -1...+5
Одеса – +1...+10
Миколаїв – -1...+6
Херсон – -1...+6
Сімферополь – +3…+11
Кропивницький – 0...+5
Черкаси – 0...+5
Чернігів – -2...+3
Суми – -2...+3
Полтава – -1...+4
Дніпро – -1...+5
Запоріжжя – 0...+5
Донецьк – +1...+3
Луганськ – 0...+2
Харків – -1...+4
Київ – -1...+3
Прогноз погоди на 16 грудня / Карта Укргідрометцентру