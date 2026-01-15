Мороз до -20 градусів, але опадів – мінімум: прогноз погоди на 16 січня

Погода в Україні в п'ятницю, 16 січня, буде морозною але часом на небі з'являтиметься сонце. Зима ще не йде, а погодні умови творить область високого тиску.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні 16 січня?

У п'ятницю, 16 січня лише на Сході та Південному Сході країни буде тепліше та вологе повітря, що йтиме з Чорного моря. Уночі та вдень там очікують помірний сніг. Вітряні потоки йтимуть зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

У більшості областей очікується холодна погода. Слабіший мороз буде на Прикарпатті, Закарпатті, в південних та південно-східних областях.

Очікується загалом хмарне небо й тимчасові прояснення. У більшості областей опадів не прогнозується. На дорогах місцями може утворюватися ожеледиця.

Уночі температура сягатиме від 13 до 18 градусів морозу. На Півночі та Вінницькій областях місцями стовпчики термометрів опускатимуться до -20…-23 градусів. Удень там буде тепліше – від 9 до 14 градусів морозу. На Прикарпатті, Півдні та Південному Сході синоптики прогнозують уночі 8 – 13 градусів морозу, а вдень від -4 до -9 градусів. На Закарпатті вночі очікується від 1 до 6 градусів морозу, вдень повітря там прогріється до близько 0 градусів.

Яка погода очікується в обласних центрах?

Київ -13...-11;

Ужгород -1...+1;

Львів -5...-3;

Івано-Франківськ -10...-8;

Тернопіль -9...-7;

Чернівці -7...-5;

Хмельницький -9...-7;

Луцьк -12...-10;

Рівне -12...-10;

Житомир -12...-10;

Вінниця -10…-8;

Одеса -5…-3;

Миколаїв -6…-4;

Херсон -7...-5;

Сімферополь -5…-3;

Кропивницький -7...-5;

Черкаси -10…-8;

Чернігів -14…-12;

Суми -14…-12;

Полтава -10…-8;

Дніпро -10…-8;

Запоріжжя -7…-5;

Донецьк -9…-7;

Луганськ -10…-8;

Харків -11…-9.



Прогноз погоди в Україні на 16 січня / Мапа Укргідрометцентру

